Заложники погибли за последние сутки. Израиль якобы ударил по районам, где они содержались.
Интересно Израиль просит эвакуироваться миллион жителей Сектора Газы: люди идут на юг даже пешком
ХАМАС заявил о погибших заложниках
Группировка "Кассам" заявила, что девять заложников за последние 24 часа погибли, когда израильские военные нанесли удар по районам, где их содержали.
Это заявление сделали на следующий день после того, как в ХАМАС сообщили о смерти 13 заложников. Они также якобы погибли в результате израильских обстрелов. Так, общее количество убитых заложников выросло до 22.
Израильским журналистам не удалось проверить это заявление независимым образом. Страна отвергала предыдущие подобные заявления как пропагандистские, сообщая, что располагает собственной информацией.
Террористы ХАМАС, напавшие на приграничные израильские населенные пункты, взяли в заложники около 150 – 200 человек. Среди них есть пожилые люди и дети.
Стоит прочесть Информация проверяется, – Юсов о возможных заложниках-украинцах ХАМАС
ЦАХАЛ предупредил об ударе по Сектору Газа
- Армия Израиля призвала мирных палестинцев эвакуироваться из Сектора Газа за 24 часа. Заявление вызвало панику среди гражданских.
- По словам спикера ЦАХАЛ, израильские солдаты сейчас рассредоточены по всей территории государства, поэтому они готовы действовать одновременно на разных направлениях.
- Сотни тысяч мирных палестинцев уже выехали с севера Сектора Газа на юг после предупреждений о том, что вскоре Вооруженные Силы Израиля нанесут удар.
- Однако эвакуировались не все. Решившие остаться окажутся в опасности, ведь ЦАХАЛ "идет большой силой".