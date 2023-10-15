Наземная операция должна произойти с минимальными потерями среди бойцов. Об этом 24 Каналу рассказал подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот, отметив, что за эту войну Израиль сегодня платит самую большую цену все годы существования страны.

Смотрите также Дружба с ХАМАС или Нетаньяху: кого поддерживает Россия и почему Путину выгодна война на Ближнем Востоке

Почему отложили операцию

Израильская сторона предупредила все северное население Сектора Газа об операции и дала гражданским время на эвакуацию. Именно на этой территории расположены наиболее укрепленные районы, главные туннели и бункеры ХАМАС. Боевики прикрываются гражданским населением и строят свои инсталляции под домами, детскими садами и больницами. Поэтому Израиль предупредил людей, чтобы они могли уехать в другие районы.

Далее Израиль может зайти и произвести зачистку ХАМАС. Находящиеся на этой территории – это, несомненно, вооруженные боевики, которых нужно уничтожить,

– сказал Марк Бабот.

Страна не может позволить себе слишком большие потери, поэтому будет действовать очень осторожно. Наземная операция должна быть мощной, чтобы полностью уничтожить ХАМАС как боевую, террористическую единицу.

"Рядом невозможно жить. Мы это увидели в субботу 7 октября. К сожалению, мы живем не с людьми, а с существами, которые только биологически можно считать людьми", – подчеркнул подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе.

Марк Бабот рассказал, какой будет наземная операция Израиля: смотрите видео

Каковы механизмы для уничтожения боевиков

Сегодня на Сектор Газа продолжаются атаки с воздуха, моря и земли. Работа ведется на разных уровнях. Прежде всего, нужно уничтожить участвовавших в нападении лидеров ХАМАС, их офицеров и командиров.

Разворачивается настоящая погоня за убившими так много людей, а параллельно происходит уничтожение инфраструктуры террористов.

"ХАМАС и Сектор Газа олицетворяют террор, который необходимо уничтожить, чтобы другие люди могли жить. Они за 30 лет могли построить Ривьеру, Сингапур или Гонконг. Это пляж, на котором можно было построить рай, а они принесли в Израиль ад и получат его обратно", – подчеркнул подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе.

Война в Израиле: последние новости