Зала була повною. В засіданні взяли участь 38 міністрів.

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Відбулося перше засідання надзвичайного уряду Ізраїлю

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу розпочав щотижневе засідання уряду хвилиною мовчання "в пам'ять про братів і сестер, які були холоднокровно вбиті, і героїчних воїнів, які полягли в бою". 38 міністрів мовчки вшанували пам'ять загиблих.

Нетаньяху зазначив, що це перше засідання надзвичайного військового уряду і на ньому присутні п'ять членів партії "Національна єдність" – Бенні Ганц, Гаді Айзенкот, Чілі Троппер, Гідеон Саар і Іфат Шаша-Бітон.

ХАМАС думав, що ми його зламаємося. Ми зламаємо ХАМАС. Ми працюємо цілодобово як команда, єдиним фронтом. Наша єдність є чітким сигналом для народу, ворога і всього світу,

– наголосив Нетаньягу.

Він додав, що бачив чудових воїнів Ізраїлю, які зараз на передовій.

"Вони знають, що за ними стоїть весь народ. Вони розуміють масштабність завдання. Вони готові діяти в будь-який момент, щоб знищити кривавих монстрів, які повстали проти нас", – підсумував прем'єр.

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