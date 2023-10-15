Варто зазначити, що евакуація цілого міста трапляється вперше в історії існування Держави Ізраїль. Усім жителям Сдерота влада забезпечить житло й надасть всі необхідні речі.
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У Сдероті триває евакуація
Заступниця міського голови Сдерота Елад Калімі розповіла, що місто зазнало 75 прямих ракетних ударів з початку нападу ХАМАС на Ізраїль. Вона наголосила, що Сдерот став першим ізраїльським містом, евакуацію якого здійснюють за підтримки уряду.
За оцінками Калімі, приблизно дві третини з 30 000 жителів міста вже евакуйовані, а більшість громадян, що залишилися, мають покинути місто 15 жовтня. Однак, за її словами, 10% жителів усе ж воліли лишитися у місті за власним бажанням або через труднощі з евакуацією.
Усіх жителів Сдероту планують розмістити у готелях у Тель-Авіві, Єрусалимі та Ейлаті. Всі кошти на покриття потреб евакуйованих жителів виділяє уряд, а також приватні особи.
Ізраїльтянка Аєлет Шмуель, яка живе в сусідньому населеному пункті Ашкелон, але працює з травмованими жителями Сдерота, каже, що з ідеологічних міркувань вона та її родина не евакуюються у відносно безпечніші райони країни.
Є багато людей, які почуваються так само як я й кажуть, що ви не витягнете мене з мого дому. І плюс, куди ми підемо? Я мушу поїхати до Тель-Авіва? Вони (бойовики ХАМАС – 24 Канал) також туди підуть,
– зазначила жінка.
Варто зазначити, що ізраїльський уряд також включив Південний Ашкелон до ширшого плану евакуації.
Ізраїль переніс свою операцію у Секторі Гази
- Журналісти видання The New York Times заявили, що Ізраїль переніс свою наземну операцію на території Сектору Гази. Це сталося через те, що погіршилися погодні умови в місцевості.
- Підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот наголосив, що ця наземна операція ЦАХАЛ має відбутися з найменшими втратами для ізраїльської армії. Адже країна й так платить високу ціну за всі роки існування.
- Водночас ізраїльська армія збирається розгортати лазерну систему протиракетної оборони "Світловий щит". Це станеться раніше терміну, який запланували раніше.