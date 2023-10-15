Следует отметить, что эвакуация целого города происходит впервые в истории существования Государства Израиль. Всем жителям Сдерота власть обеспечит жилье и предоставит все необходимые вещи.

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В Сдероте продолжается эвакуация

Заместитель городского головы Сдерота Эллад Калими рассказала, что город получил 75 прямых ракетных ударов с начала нападения ХАМАС на Израиль. Она подчеркнула, что Сдерот стал первым израильским городом, эвакуацию которого производят при поддержке правительства.

По оценкам Калими, примерно две трети из 30 000 жителей города уже эвакуированы, а большинство оставшихся граждан должны покинуть город 15 октября. Однако, по ее словам, 10% жителей все же предпочитали остаться в городе по собственному желанию или из-за трудностей с эвакуацией.

Всех жителей Сдерота планируют разместить в гостиницах в Тель-Авиве, Иерусалиме и Эйлате. Все средства для покрытия потребностей эвакуированных жителей выделяет правительство, а также частные лица.

Израильтянка Аелет Шмуэль, живущая в соседнем населенном пункте Ашкелон, работающая с травмированными жителями Сдерота, говорит, что по идеологическим соображениям она и ее семья не эвакуируются в относительно безопасные районы страны.

Есть много людей, которые чувствуют себя так же, как я и говорят, что вы не вытащите меня из моего дома. И плюс, куда мы отправимся? Я должен поехать в Тель-Авив? Они (боевики ХАМАС – 24 Канал) также туда пойдут,

– отметила женщина.

Следует отметить, что израильское правительство также включило Южный Ашкелон в более широкий план эвакуации.

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