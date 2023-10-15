Эту лазерную систему ПРО развернут на границах Израиля с вражескими группировками в Секторе Газа и Ливана. Это должно улучшить ситуацию с ракетными угрозами для израильтян.

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Израиль развернет лазерную систему ПРО

Израильские журналисты рассказали, что вечером 14 октября в эфире 14 телеканала Израиля сообщили информацию, что лазерный комплекс противоракетной обороны "Световой щит" развернут раньше, чем до этого было запланировано. В то же время, когда именно собираются поставить эту систему на боевое дежурство, израильский телеканал не рассказал.

Следует отметить, что до этого, согласно пятилетнему плану развития ЦАХАЛ, израильская армия должна была развернуть "Световой щит" на границе с Сектором Газа в 2025 году, а с Ливаном - в 2027 году.

Что известно о комплексе ПРО "Световой щит" Минобороны Израиля представило в 2019 году свою уникальную разработку – наземную лазерную систему противоракетной обороны "Световой щит". Возглавили работу над комплексом израильские концерны "Рафаэль" и "Эльбит".

Комплекс ПРО предназначен для борьбы с ракетами малого радиуса действия, беспилотниками и минометными снарядами. Преимущество этой системы также заключается в дешевизне одного выстрела, ведь, например, в системе ПРО "Железный купол" пуск одной ракеты стоит десятки тысяч долларов.

Кроме того, к разработке комплекса в декабре 2022 присоединилась американская компания Lockheed Martin. Уже в марте 2023 концерн "Рафаэль" представил в Сингапуре морскую версию комплекса "Световой щит".

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