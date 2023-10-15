Известно, что Иран направил Израилю личное сообщение через ООН. Также они опубликовали публичное заявление, "если операции в Газе не будут немедленно прекращены, ситуация "может иметь далеко идущие последствия".

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Иран предупредил Израиль о вмешательстве в войну

Так, Иран обнародовал предупреждение и направил Израилю личное сообщение через ООН о том, что он может вмешаться в войну, если ЦАХАЛ продолжит бомбардировку в Секторе Газа и не прекратит военную операцию.

Если операции в Газе не будут немедленно прекращены, ситуация может выйти из-под контроля и иметь далеко идущие последствия,

– говорится в сообщении.

Иран хочет, чтобы Сирия открыла второй фронт

Высокопоставленный израильский чиновник обвинил Иран в попытке открыть второй фронт войны путем размещения оружия в Сирии или через нее.

Отвечая на публикацию в соцсетях, предполагающую, что Иран может принять такую стратегию в Сирии, Джошуа Зарка – глава отдела стратегических вопросов МИД Израиля – написал: "Они (иранцы) есть".

Зарка также добавил: "Мы (израильтяне) есть", в ответ на оригинальный пост, в котором говорится, что Израиль пытался предотвратить такое развитие событий, атакуя аэропорты Сирии.

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