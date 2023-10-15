Відомо, що Іран надіслав Ізраїлю приватне повідомлення через ООН. Також вони опублікували публічну заяву, "якщо операції в Газі не будуть негайно припинені, ситуація "може мати далекосяжні наслідки".
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Іран попередив Ізраїль про втручання у війну
Так, Іран оприлюднив попередження та надіслав Ізраїлю приватне повідомлення через ООН про те, що він може втрутитися у війну, якщо ЦАХАЛ продовжить бомбардування у Секторі Гази та не припинить військову операцію.
Якщо операції в Газі не будуть негайно припинені, ситуація може вийти з-під контролю і мати далекосяжні наслідки,
– йдеться у повідомленні.
Іран хоче, щоб Сирія відкрила другий фронт
Високопоставлений ізраїльський чиновник звинуватив Іран у спробі відкрити другий фронт війни шляхом розміщення зброї в Сирії або через неї.
Відповідаючи на публікацію в соцмережах, яка припускає, що Іран може прийняти таку стратегію в Сирії, Джошуа Зарка – голова відділу стратегічних питань МЗС Ізраїлю – написав: "Вони (іранці) є".
Зарка також додав: "Ми (ізраїльтяни) є", у відповідь на оригінальний пост, в якому йдеться про те, що Ізраїль намагався запобігти такому розвитку подій, атакуючи аеропорти Сирії.
Війна між Ізраїлем та ХАМАС: останні новини
- Армія оборони Ізраїлю 15 жовтня заявила, що під час ударів ЦАХАЛ по старших оперативниках і терористичній інфраструктурі в Секторі Гази було вбито командира Нухби, який відповідав за різанину в кібуці Нірімі.
- 14 жовтня Ізраїль завдав повітряного удару по аеропорту в місті Алеппо. За словами очевидців, поблизу аеропорту пролунали сильні вибухи, причиною яких міг стати удар двома ракетами по злітно-посадковій смузі.
- Також 14 жовтня стало відомо, що з Ізраїля вилетів перший евакуаційний рейс з українцями. Так, понад 200 наших земляків повертаються додому.