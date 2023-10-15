Відомо, що Іран надіслав Ізраїлю приватне повідомлення через ООН. Також вони опублікували публічну заяву, "якщо операції в Газі не будуть негайно припинені, ситуація "може мати далекосяжні наслідки".

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Іран попередив Ізраїль про втручання у війну

Так, Іран оприлюднив попередження та надіслав Ізраїлю приватне повідомлення через ООН про те, що він може втрутитися у війну, якщо ЦАХАЛ продовжить бомбардування у Секторі Гази та не припинить військову операцію.

Якщо операції в Газі не будуть негайно припинені, ситуація може вийти з-під контролю і мати далекосяжні наслідки,

– йдеться у повідомленні.

Іран хоче, щоб Сирія відкрила другий фронт

Високопоставлений ізраїльський чиновник звинуватив Іран у спробі відкрити другий фронт війни шляхом розміщення зброї в Сирії або через неї.

Відповідаючи на публікацію в соцмережах, яка припускає, що Іран може прийняти таку стратегію в Сирії, Джошуа Зарка – голова відділу стратегічних питань МЗС Ізраїлю – написав: "Вони (іранці) є".

Зарка також додав: "Ми (ізраїльтяни) є", у відповідь на оригінальний пост, в якому йдеться про те, що Ізраїль намагався запобігти такому розвитку подій, атакуючи аеропорти Сирії.

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