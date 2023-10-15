Об этом говорится в заявлении боевой шиитской группировки. Хезболла отметила, что ударила по городу Штула на севере Израиля, убив одного израильтянина.

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Хезболла заявила, что обстреляла Израиль из-за гибели журналиста

Израильские медики сообщили, что мужчина в возрасте 40 лет погиб во время нападения поддерживаемой Ираном группировки. Еще двое получили ранения.

Тем временем Хезболла заявила, что якобы атаковала "военные позиции" высокоточными ракетами.

Согласно видео, проанализированному в CNN, видеооператор Reuters Иссам Абдалла был с группой других журналистов. Они носили четко обозначенные пресс-жилеты, когда произошли обстрелы вблизи ливанского пограничного города Альма-Хааб.

В отчете, опубликованном в субботу, агентство сообщило, что двое его журналистов, которые были ранены во время нападения, рассказали, что пресс-группа снимала входящий огонь со стороны Израиля. Уточнили, что когда произошло попадание, Абдалла "сидел на низком камне у остальной группы".

Reuters пока не определило, стоит ли за атакой Израиль, хотя утверждает, что удар был нанесен с его стороны. Некоторые другие СМИ, включая Al Jazeera и Associated Press, заявили, что снаряды были израильскими.

В ЦАХАЛ объяснили гибель журналиста

Израильские военные уже отреагировали на заявление Reuters о гибели журналиста Исама Абдаллы на юге Ливана в пятницу. В ЦАХАЛ отметили, что Хезболла выпустила противотанковые ракеты. Они попали в забор на границе Израиля и Ливана. Далее израильские военные заподозрили проникновение на их территорию и открыли огонь из танков и артиллерии.

Через несколько часов поступило сообщение о том, что пострадали журналисты. Погиб видеограф, работавший на Reuters, гражданин Ливана. В настоящее время инцидент находится на рассмотрении, подчеркнули израильские военные.

Агентство призвало ЦАХАЛ провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование.

"Для журналистов очень важно иметь возможность сообщать свободно и безопасно", – подчеркнули в Reuters.