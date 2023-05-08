Неизвестно, консультировался ли Генри Киссинджер с официальными представителями Китая, прежде чем делать подобные заявления. Об этом 24 Каналу рассказал Олег Рыбачук – глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Читайте также США готовы к диалогу с Китаем: каких шагов ждут от Пекина по поводу войны в Украине

Еще не свидетельство формирования диалога

На днях бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS News сказал, что до конца года между Украиной и Россией можно провести "реальные переговоры". По его словам, это станет возможно при посредничестве Китая.

Это ему (Киссинджеру – 24 Канал) характерно. Это такие фигуры, которые особо не консультируются перед тем, как делать какие-нибудь громкие заявления. Это его стиль. Он любит делать такие эпатажные заявления. Но Китай – это его "первая дипломная работа" в геополитике. Там он имеет свой вес,

– отметил Олег Рыбачук.

По его мнению, Генри Киссинджер сейчас нет официальных контактов в Китае. К тому же в Соединенных Штатах есть традиция мощных аналитических центров, использующих бывших чиновников, специализирующихся на политике. В частности, многие фокусируются в Китае.

Рыбачук отметил, что в США политика формируется, в том числе, на негосударственных аналитических институциях.

"Сейчас Киссинджер сделал этот шаг и, очевидно, что в этом есть политические интересы, ведь уже начинаются президентская кампания. Определенные американские политики могут эту тему подхватить. Насколько там привлечены консультации с Китаем –нельзя сказать наверняка", – подчеркнул Рыбачук.

То есть Генри Киссинджер может делать подобные заявления, не особо заботясь об их обоснованности. Поэтому нельзя утверждать, что это говорит о формировании диалога высокого уровня. Кроме того, проблемой таких заявлений является отсутствие понимания, которое подразумевается под тезисами о "достижении мира".

Олег Рыбачук о заявлениях Киссинджера по переговорам между Украиной и Россией: смотреть видео

Выгода от посредничества Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен и посол США в Китае Николас Бернс заверили, что Вашингтон готов вести переговоры с Китаем на высоком уровне для поиска мира в Украине.

Пекин реально имеет позицию, очень отвечающую интересам и Украины, и США. В частности, выступает против применения ядерного оружия. Он об этом говорит откровенно на каждой встрече. В этом и есть основная добавленная стоимость вмешательства Китая,

– предположил Рыбачук.

Позиция Китая заключается в том, что нет причин и поводов для того, чтобы пытаться использовать ядерное оружие. Это касается как возвращения Крыма, так и других вариантов, при которых Кремль обещал начать ядерную войну.

Среди прочего, для Соединенных Штатов важно видеть действительно нейтралитет Пекина. Дипломатия США пытается сделать невозможным стратегическое партнерство "без ограничений" между Китаем и Россией. Об этом говорит и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Да – конкуренции и торговли, но категорическое нет – возможности военной конфронтации.

Переговоры между Украиной и Россией: что пишут в WSJ