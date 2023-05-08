Невідомо, чи Генрі Кіссінджер консультувався з офіційними представниками Китаю, перш ніж робити подібні заяви. Про це 24 Каналу розповів Олег Рибачук – голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

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Ще не свідчення формування діалогу

Днями колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер в інтерв'ю CBS News сказав, що до кінця року між Україною і Росією можна провести "реальні переговори". За його словами, це стане можливо за посередництва Китаю.

Це йому (Кіссінджеру – 24 Канал) притаманно. Це такі постаті, які особливо не консультуються перед тим, як робити якісь гучні заяви. Це його стиль. Він любить робити такі епатажні заяви. Але Китай – це його "перша дипломна робота" в геополітиці. Там він має свою вагу,

– зазначив Олег Рибачук.

На його думку, Генрі Кіссінджер зараз немає офіційних контактів в Китаї. До того ж у Сполучених Штатах є традиція могутніх аналітичних центрів, що використовують колишніх високопосадовців, які спеціалізуються на політиці. Зокрема, багато фокусуються на Китаї.

Рибачук зауважив, що в США політика виробляється в тому числі на недержавних аналітичних інституціях.

"Зараз Кіссінджер зробив цей крок і, очевидно, що в цьому є політичні інтереси, адже починаються уже президентська кампанія. Певні американські політики можуть цю тему підхопити. Наскільки там залучені консультації з Китаєм – не можна сказати напевне", – підкреслив Рибачук.

Тобто Генрі Кіссінджер може робити подібні заяви, не особливо опікуючись їхньою обґрунтованістю. Тому не можна стверджувати, що це свідчить про формування діалогу високого рівня. Крім того, проблемою таких заяв є відсутність розуміння, що саме мається на увазі під тезами про "досягнення миру".

Олег Рибачук про заяви Кіссінджера стосовно переговорів між Україною та Росією: дивитись відео

Вигода від посередництва Китаю

Держсекретар США Ентоні Блінкен та посол США в Китаї Ніколас Бернс запевнили, що Вашингтон готовий вести переговори з Китаєм на високому рівні заради пошуку миру в Україні.

Пекін реально має позицію, яка дуже відповідає інтересам і України, і США. Зокрема, виступає проти застосування ядерної зброї. Він про це говорить відверто на кожній зустрічі. В цьому і є основна додана вартість втручання Китаю,

– припустив Рибачук.

Позиція Китаю полягає в тому, що немає жодних причин та приводів для того, щоб намагатися використати ядерну зброю. Це стосується як повернення Криму, так і інших варіантів, за яких Кремль "обіцяв" почати ядерну війну.

Серед іншого, для Сполучених Штатів важливо бачити справді нейтралітет Пекіну. Дипломатія США намагається унеможливити стратегічне партнерство "без обмежень" між Китаєм та Росією. Про це, зрештою, говорить і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Так – конкуренції й торгівлі, але категоричне ні – можливості військової конфронтації.

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