Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, наскільки США та Китай готові до діалогу, а також як Захід реагує на мирні пропозиції Китаю. Більш детально – читайте далі в матеріалі.

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США готові до розмови Байдена та Сі

Посол США в Китаї Ніколас Бернс запевнив, що Вашингтон готовий вести переговори з Китаєм на високому рівні й американці хочуть налагодити ефективніші канали зв'язку між двома країнами.

"Відносини США з Китаєм залишаються "складними" та конкурентними, але Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і вірить, що більший діалог буде конструктивним. Ми вважаємо, що нам потрібні кращі канали зв’язку між двома урядами та глибші канали, і ми готові до переговорів.

І це особливо важливо робити, звичайно, коли у вас великі проблеми і великі розбіжності у стосунках. Ми ніколи не соромилися про це говорити, і ми сподіваємося, що китайці підуть нам назустріч у цьому", – сказав Бернс.

Важливо додати, що буквально вчора Ніколас Бернс заявив, що після діалогу Зеленського та СІ Цзіньпіна країни Заходу очікують від Китаю, що він вплине на виведення російських військ з України.

Бернс запевнив, що Пекіну необхідно бути жорсткішим щодо Москви. Якщо ж говорити про програму мінімум, то Захід оцінюватиме позитивно позицію Китаю, якщо той, як каже Бернс, підштовхне Росію до припинення бомбардувань українських шкіл, лікарень та житлових будинків.

Тобто, Захід очікує, що Пекін принаймні частково вгамує терористичні нахили російського режиму і змусить Путіна відмовитися від ракетних атак по мирних містах України.

Бернс також зазначив, що розмова між главою КНР Сі Цзіньпіном і президентом Володимиром Зеленським була "хорошим першим кроком", але неясно, чи будуть за ним якісь дії.

Чи готовий Китай постачати зброю Росії: що кажуть у США

Тут є ще одна дуже важлива деталь, пов'язана якраз з тим, чи готовий Пекін передати Росії летальну зброю.

І вже навіть американський генерал командувач Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявляє, що наразі немає жодних ознак того, що Китай передав щось таки Росії.

Звісно, Міллі визнає, що певні поставки, наприклад, мікрочипів, можуть бути, але зброю Китай не передає, і, схоже, вже не передасть.

Тим паче після візиту Сі до Москви у березні. Марк Міллі запевняє, що США дуже уважно стежать за тим, аби Китай та Росія не об'єдналися в одну силу проти США.

Він заявив, що наразі Китай все ж воліє банально використовувати Росію у власних цілях. Також Марк Міллі певен, що Сі не настільки дурний, аби вв'язуватися у війну за якісь російські інтереси.

Яка Росія потрібна Пекіну

Водночас, відверто кажучи, Китаю вигідне постійне придушення Росії, адже таким чином вона стає все більш залежною від Пекіна.

Однак і повного провалу Росії Китай не хоче допустити, а тому і намагається маневрувати у питаннях війни в України. Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен чітко заявив, що Сполучені Штати відкрито сприймають зусилля Китаю щодо просування миру в Україні.

Однак Пекін має розуміти, що всі ініціативи необхідно створювати на відновленні базових принципів – територіальної цілісності, суверенітету й незалежності.

Якщо ж бодай одного пункту в пропозиціях Китаю немає, то не варто його навіть просувати, адже на це не погодиться Україна. Отже, найперше, що має робити Китай, перш ніж щось пропонувати – це обговорювати всі пропозиції з Києвом.

Спецпредставник Китаю в Україні: яка справжня мета Пекіна

Наразі Пекін принаймні риторично намагається все виставити так, що нібито він і правда готовий до діалогу. Зокрема, після розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна Пекін заявив, що відправляє для діалогу про мир свого спецпредставника Лі Хуея.

Останній буде координувати зусилля Пекіна з Києвом та низкою європейських столиць. Однак до його постаті є питання. Сьогодні з'явилися нові подробиці про нього, які вказують на те, що в Кремлі наразі раді тому, що Пекін направляє до Києва саме такого представника.

Хоча, наприклад, видання NBCNews додає, що колись Лі Хуей озвучував і цілком проукраїнську позицію.

Як вказують експерти, Москва точно не має приводів для хвилювання, адже Лі Хуей дійсно розуміє російську політику. І це не дивно, адже Лі Хуей був послом Китаю в Москві протягом десятиліття до 2019 року і має десятиліття дипломатичного досвіду ще під час Радянського Союзу.

Окрім того, Лі Хуей часто хвалив китайсько-російські відносини. Наприклад, у 2016 році Лі Хуей написав статтю для російського сайту МЗС, в якій заявив, що Китаю потрібна "потужна Росія", а вже у 2020-му Лі стверджував, що Пекін і Москва "залишатимуться спина до спини і плече до плеча".

Однак тепер експерти вважають, що завдання Лі Хуея полягає не в тому, аби просувати російську позицію, а навпаки, візит Лі до кількох європейських країн може бути спробою розвіяти занепокоєння щодо дипломатичної лояльності Пекіна до Москви, враховуючи, що Китай раніше оголосив про своє безмежне партнерство з Росією.

Окрім того, експерти додають, що санкції змусили Росію ще більше покладатися на Китай, Пекін, своєю чергою, зміг посилити вплив на Москву.

Однак і з Заходом повністю поривати Китай не хоче, принаймні з Європою точно. Отже, NBC News стверджує, що Лі Хуея не варто розглядати саме як проросійського представника. Він їде відстоювати суто китайські інтереси.

Втім, наразі Китай робить ставку на те, що в якийсь момент переговори неминучі, а тому Пекін займає місце головного перемовника.

Як пише NBC News, Лі Хуей також зустрічався з офіційними особами з інших пострадянських держав, які мають більш жорсткі стосунки з Росією, що свідчить про те, що Пекін хоче зайняти власне місце на міжнародному рівні і не буде піддаватися диктату Москви.

Як Захід нівелює спроби Китаю і Росії утворити потужний союз

Але Захід все одно продовжує дивитися на позицію Китаю з долею скепсису. Адже Китай так і не засудив вторгнення Росії, він все ще купує російську нафту, він все ще надсилає товари подвійного призначення до Росії.

Отже, Китай все ще має довести, що він може бути справжнім посередником.

Саме тому США, схоже, намагаються підштовхнути Китай до більш адекватної позиції. І використовують у цьому питанні саме батіг, а не лише пряник.

Зокрема, Захід активно взявся боротися з військовими загрозами Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це повністю нівелює всі спроби Китаю та Росії утворити якийсь потужний союз.

Зокрема, як стало відомо з японських ЗМІ, НАТО планує відкрити у Токіо перший в Азії комунікаційний офіс.

Офіс дозволить Альянсу проводити періодичні консультації з Японією та ключовими партнерами в регіоні, такими як Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, оскільки Китай стає новим викликом поряд з Росією.

Окрім того, відомо, що НАТО та Японія планують підписати Індивідуальну програму партнерства до саміту НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня.

Сторони поглиблюватимуть співпрацю у боротьбі з кіберзагрозами, координуватимуть позиції щодо нових та проривних технологій та обмінюватимуться нотами щодо боротьби з дезінформацією.

І от тепер в Токіо має запрацювати окремий Офіс НАТО. Подібні офіси Альянсу працюють в ООН, в ЄС, у Грузії, Україні, Боснії та Герцеговині, Молдові та Кувейті. Отже, навіть НАТО стає все ближче до Китаю.

Окрім того, в Пентагоні заявили, що США відправлять до Південної Кореї атомний підводний човен класу Ohio з балістичними ракетами, в рамках угоди між країнами про посилення стримування загроз з боку КНДР.

Відповідно до угоди, американські атомні субмарини будуть регулярно відвідувати прибережні води. Крім цього, компоненти стратегічних сил США будуть частіше та на довший термін розгортатись у Південній Кореї.

Отже, все більше країн регіону лише посилюють свої відносини із США, а не з Китаєм.