Позиція МЗС Китаю і висловлювання китайського посла про Україну сильно нашкодили глобальним планам Пекіна. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, що для Китаю змінює нова агресивна риторика.

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Риторика Китаю щодо війни в Україні стає радикальнішою

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України стає все більш радикальною і грає на користь Кремля. У Китаї різко відповіли США на дорікання у "безмежній" дружбі з Росією.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін сказав, що жодна країна не має права втручатися у відносини Китаю з Росією. Це була відповідь Пекіну на заяву міністра фінансів США Джанет Єллен, яка сказала, що так звана "безмежна" дружба Пекіна та Москви свідчить про те, що Китай не серйозно ставиться до війни в Україні.

У Пекіні чомусь це не заперечили, а лише додали, що США не мають права втручатися у відносини китайців та росіян.

Однак ще більш обурливу заяву зробив посол Китаю у Франції Лу Шайє, який заявив, що колишні радянські республіки, якою також вважається Україна, "не мають ефективного статусу в міжнародному праві".

А ще він заявив, що нібито питання Криму дуже складне, адже спочатку півострів належав Росії. Щоправда, посол не пояснив, що він має на увазі, кажучи "спочатку".

По кому вдарила заява китайського посла

Така заява посла вже викликала обурливу реакцію з боку України та союзників в Європі. Але ще більшого репутаційного удару така заява китайського посла робить по адміністрації президента Франції.

Еммануель Макрон лише повернувся з Китаю, де наговорив багато нісенітниць, які лише підіграють Китаю, за що отримав власну порцію критики з боку союзників.

А ще після повернення з Китаю у Макрона в Єлисейському палаці раптом натякнули, що вони готують якийсь переговорний трек для України та Росії і заявили, що Макрон просив Сі Цзіньпіна підтримати його ініціативу. І от тепер китайський посол у Франції раптом каже, що Україна "не суверенна", а Крим – це складне питання.

Тож, у Франції сьогодні висловили стурбованість через заяву китайського посла в Парижі щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму. МЗС Франції закликало офіційний Пекін пояснити, чи відображають слова посла офіційну позицію Китаю.

Як Україна реагує на заяву китайського посла

Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що або посол Китаю не знає географії, або ж його позиція йде всупереч позиції Пекіну. А ще Омельченко порадив китайському послу наступного разу, замість приналежності Криму, поставити собі питання, а чий насправді Владивосток?

В Офісі Президента заявили, що здивовані заявою посла Китаю у Франції щодо суверенітету колишніх радянських республік, адже КНР педантично ставиться до своєї історії.

Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що всі пострадянські держави мають чіткий суверенний статус, який зафіксовано у міжнародному праві.

Хоча є важливий нюанс – Росія, як пострадянська країна, такого суверенного статусу не має, адже навіть місце у Радбезі ООН вона отримала обманним шляхом.

Тут дійсно є велике питання, адже в ООН не було окремого голосування щодо того, чи приймати саме Росію в Радбез. Росія зайняла це місце, як нібито правонаступниця Радянського Союзу. Але ж СРСР давно немає, а жодного документа, який би визначав право саме Росії перебувати в Радбезі – немає.

Тож, тут Китай просто стріляє в ногу своєму партнерові. Отже, в Офісі Президента порадили Китаю – якщо хочете бути великим політичним гравцем – не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів.

Заява посла запустила небезпечний для Китаю процес

Заява китайського посла, схоже, запустила дуже небезпечний для Китаю процес. Річ у тім, що Китай дуже сильно прагнув зблизитися з Європою та спробувати вбити клин між ЄС та США. Але виходить все зовсім навпаки.

Країни Балтії вимагають відповідей у ​​Пекіну щодо заяви їх посла у Франції. Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії, назвав коментарі "неправильним тлумаченням історії". А от Габріеліус Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви, пояснив, чому саме країни Балтії не вірять і ніколи не вірили Китаю!

Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю "посередництво миру в Україні", ось послухайте посла Китаю, який стверджує, що Крим є російським, а кордони наших країн не мають правової основи,

– сказав Ландсбергіс.

Тепер навіть Німеччина, яка все ж мала великі торговельні звʼязки з Китаєм та просувала велику інвестиційну угоду, намагається переглянути свої відносини з Китаєм.

Річ у тім, що після візиту Олафа Шольца до Пекіна минулої осені Китай зажадав отримати у свою власність частину портового термінала Гамбурга.

Звісно, все це мало відбутися через окрему китайську компанію, але факт залишається фактом – Китай хоче отримати контроль над німецьким портом.

Угода передбачала, що китайська компанія "Коско" має отримати 25% акцій порту в Гамбурзі, не дивлячись на те, що порт вважається обʼєктом критичної інфраструктури. А у такому статусі іноземна компанія може тримати максимум 10% акцій.

І от тепер виявилося, що німецький уряд швидко офіційно закріплює статус порту Гамбурга як "критична інфраструктура", аби зірвати угоду.

Разом з тим, видання Bloomberg пише, що Нідерланди змінюють свою позицію та переосмислюють свої відносини з Китаєм, який є одним зі найбільших торгових партнерів країни.

Крім того, Bloomberg стверджує, що і прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні намагається вивести країну із її тісних відносин з Китаєм.

Італія намагається повністю вийти із китайської угоди про "Один пояс, один шлях". Тут варто розуміти, що китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" профінансувала інфраструктурні проєкти по всьому світу на суму майже трильйон доларів, і цей проєкт дозволяє Китаю будувати свою логістику по всьому світу.

Та вихід Італії з цього проєкту значно ускладнює зусилля лідера Китаю Сі Цзіньпіна вбити клин між європейськими країнами, які прагнуть зберегти економічні відносини з Пекіном та США.

В умовах погіршення американо-китайських відносин Пекін прагне завадити Європі слідувати за позицією Вашингтона, особливо в таких заходах, як експортний контроль ключових технологій.

Водночас Італія – єдина країна G7, що підписалася під китайською ініціативою "Один пояс, один шлях", отже США вже натякають, що Італії варто вийти з угоди.

Європа змінює позицію щодо Тайваню

Європа почала займати більш радикальну позицію щодо агресії Китаю проти Тайваню, попри заклики Макрона відмежуватись від цього питання, бо то, мовляв, розбірки між Китаєм та США, де нічого робити ЄС.

Однак у Європарламенті заговорили про те, що ЄС має чітко заявити: якщо Китай вторгнеться на Тайвань – ЄС має одразу ж запровадити масштабні санкції проти Пекіна.

Глава фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер заявив, що такі лідери, як китайський та російський, розуміють лише мову сили. Відповідно, треба цю силу показати.

Втім, схоже, що ця заява була лише прелюдією, адже голова євродипломатії Жозеп Боррель раптом заявив, що європейські країни повинні направити до Тайванської протоки свої Військово-морські сили, аби забезпечити судноплавство у цьому районі, яке постійно намагається блокувати Китай, проводячи військові навчання.

Боррель зазначив, що позиція Євросоюзу щодо Тайваню проста та послідовна. Дипломат заявив, що для ЄС існує єдиний Китай, але "не за будь-яких умов, і точно не через застосування сили".

Окрім того, Китай сильно втрачає позиції у Південнокитайському морі ще й з боку Філіппін, які вже наступного тижня спільно зі США проводитимуть військові навчання для забезпечення безпеки судноплавства.

Також Філіппіни по суті надали доступ американським військам до своїх військових баз. І для Пекіна це вкрай болюче питання, адже Філіппіни та Китай мають давні територіальні суперечки, і присутність військ США в регіоні точно не додають балів Китаю.

Тож, сьогодні президент Філіппін та міністр закордонних справ Китаю домовлялися працювати разом, щоб вирішити свої морські розбіжності в Південнокитайському морі.

Ба більше, Китай навіть просить створити більше ліній зв'язку, щоб будь-яка подія, у тому числі військового характеру, яка станеться в Західному Філіппінському морі, пов'язана з Китаєм і Філіппінами, могла бути негайно вирішена.

Тож, позиції Китаю явно не покращуються, і заяви посла Китаю у Франції щодо України лише підливають олії у вогонь…