Позиция МИД Китая и высказывание китайского посла об Украине сильно навредило глобальным планам Пекина. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, что для Китая меняет новая агрессивная риторика.

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Риторика Китая относительно войны в Украине становится более радикальной

Позиция Китая по поводу войны России против Украины становится все более радикальной и играет в пользу Кремля. В Китае резко ответили США на упреки в "безграничной" дружбе с Россией.

Спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая с Россией. Это был ответ Пекина на заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая сказала, что так называемая "безграничная" дружба Пекина и Москвы свидетельствует о том, что Китай не серьезно относится к войне в Украине.

В Пекине почему-то это не отрицали, а лишь добавили, что США не имеют права вмешиваться в отношения китайцев и россиян.

Однако еще больше возмутительное заявление сделал посол Китая во Франции Лу Шайе, заявивший, что бывшие советские республики, которой также считается Украина, "не имеют эффективного статуса в международном праве".

А еще он заявил, что якобы вопрос Крыма очень сложен, ведь первоначально полуостров принадлежал России. Правда, посол не объяснил, что он подразумевает, говоря "сначала".

По кому ударило заявление китайского посла



Такое заявление посла уже вызвало возмутительную реакцию со стороны Украины и союзников в Европе. Но еще больший репутационный удар такое заявление китайского посла делает по администрации президента Франции.

Эммануэль Макрон только вернулся из Китая, где наговорил много глупостей, которые лишь подыгрывают Китаю, за что получил собственную порцию критики со стороны союзников.

А еще после возвращения из Китая у Макрона в Елисейском дворце вдруг намекнули, что они готовят какой-то переговорный трек для Украины и России и заявили, что Макрон просил Си Цзиньпина поддержать его инициативу. И вот теперь китайский посол во Франции вдруг говорит, что Украина не суверенная, а Крым – это сложный вопрос.

Во Франции сегодня выразили обеспокоенность из-за заявления китайского посла в Париже относительно суверенитета бывших советских республик и статуса Крыма. МИД Франции призвал официальный Пекин объяснить, отражают ли слова посла официальную позицию Китая.

Как Украина реагирует на заявление китайского посла

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что либо посол Китая не знает географии, либо же его позиция идет вразрез с позицией Пекина. А еще Омельченко посоветовал китайскому послу в следующий раз вместо принадлежности Крыма задать себе вопросом, а чей на самом деле Владивосток?

В Офисе Президента заявили, что удивлены заявлением посла Китая во Франции по поводу суверенитета бывших советских республик, ведь КНР щепетильно относится к своей истории.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что все постсоветские государства имеют четкий суверенный статус, который зафиксирован в международном праве.

Хотя есть важный нюанс – Россия как постсоветская страна такого суверенного статуса не имеет, ведь даже место в Совбезе ООН она получила обманным путем.

Здесь действительно есть большие вопросы, ведь в ООН не было отдельного голосования относительно того, принимать ли именно Россию в Совбез. Россия заняла это место, как будто правопреемница Советского союза. Но ведь СССР давно нет, а никакого документа, определяющего право именно России находиться в Совбезе – нет.

Здесь Китай просто стреляет в ногу своему партнеру. Итак, в Офисе Президента посоветовали Китаю – если хотите быть большим политическим игроком – не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров.

Заявление посла запустило опасный для Китая процесс

Заявление китайского посла, похоже, запустило очень опасный для Китая процесс. Дело в том, что Китай очень сильно стремился к сближению с Европой и попытаться вбить клин между ЕС и США. Но выходит все совсем наоборот.

Страны Балтии требуют ответов у Пекина по поводу заявления их посла во Франции. Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, назвал комментарии "неправильным толкованием истории". А вот Габриелиус Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, объяснил, почему страны Балтии не верят и никогда не верили Китаю!

Если кто-то до сих пор удивляется, почему страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество мира в Украине", вот послушайте посла Китая, который утверждает, что Крым является российским, а границы наших стран не имеют правовой основы,

– сказал Ландсбергис.

Теперь даже Германия, которая все же имела большие торговые связи с Китаем и продвигала большое инвестиционное соглашение, пытается пересмотреть свои отношения с Китаем.

Дело в том, что после визита Олафа Шольца в Пекин прошлой осенью Китай потребовал получить часть портового терминала Гамбурга.

Конечно, все это должно было произойти через отдельную китайскую компанию, но факт остается фактом – Китай хочет получить контроль над немецким портом.

Соглашение предполагало, что китайская компания Коско должна получить 25% акций порта в Гамбурге, несмотря на то, что порт считается объектом критической инфраструктуры. А в таком статусе иностранная компания может держать максимум 10% акций.

И вот теперь оказалось, что немецкое правительство быстро официально закрепляет статус порта Гамбурга как критической инфраструктуры, чтобы сорвать соглашение.

Вместе с тем, издание Bloomberg пишет, что Нидерланды меняют свою позицию и переосмысливают свои отношения с Китаем, который является одним из крупнейших торговых партнеров страны.

Кроме того, Bloomberg утверждает, что и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони пытается вывести страну из ее тесных отношений с Китаем.

Италия пытается полностью выйти из китайского соглашения об "Одином поясе, одном пути". Здесь следует понимать, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала инфраструктурные проекты по всему миру на сумму почти триллион долларов и этот проект позволяет Китаю строить свою логистику по всему миру.

И выход Италии из этого проекта значительно усложняет усилия лидера Китая Си Цзиньпина вбить клин между европейскими странами, стремящимися сохранить экономические отношения с Пекином и США.

В условиях ухудшения американо-китайских отношений Пекин стремится помешать Европе следовать позиции Вашингтона, особенно в таких мероприятиях, как экспортный контроль ключевых технологий.

В то же время Италия – единственная страна G7, подписавшаяся под китайской инициативой "Один пояс, один путь", так что США уже намекают, что Италии следует выйти из соглашения.

Европа меняет позицию по Тайваню

Европа начала занимать более радикальную позицию по поводу агрессии Китая против Тайваня, несмотря на призывы Макрона отмежеваться от этого вопроса, потому что это, мол, разборки между Китаем и США, где нечего делать ЕС.

Однако в Европарламенте заговорили о том, что ЕС должен четко заявить: если Китай вторгнется на Тайвань – ЕС должен сразу же ввести масштабные санкции против Пекина.

Глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер заявил, что такие лидеры, как китайский и российский, понимают только язык силы. Соответственно надо эту силу показать.

Впрочем, похоже, что это заявление было лишь прелюдией, ведь глава евродипломатии Жозеп Боррель вдруг заявил, что европейские страны должны направить в Тайваньский пролив свои Военно-морские силы, чтобы обеспечить судоходство в этом районе, которое постоянно пытается блокировать Китай, проводя военные учения.

Боррель отметил, что позиция Евросоюза по отношению к Тайваню проста и последовательна. Дипломат заявил, что для ЕС существует единый Китай, но "не на любых условиях, и точно не через применение силы".

Кроме того, Китай сильно теряет позиции в Южнокитайском море еще и со стороны Филиппин, которые уже на следующей неделе совместно с США будут проводить военные учения для обеспечения безопасности судоходства.

Также Филиппины по существу предоставили доступ американским войскам к своим военным базам. И для Пекина это крайне болезненный вопрос, ведь у Филиппин и Китая есть давние территориальные споры и присутствие войск США в регионе точно не добавляют баллов Китаю.

Сегодня президент Филиппин и министр иностранных дел Китая договаривались работать вместе, чтобы решить свои морские разногласия в Южнокитайском море.

Более того, Китай даже просит создать больше линий связи, чтобы любое событие, в том числе военного характера, которое произойдет в Западном Филиппинском море, связанное с Китаем и Филиппинами, могло быть немедленно решено.

Итак, позиции Китая явно не улучшаются и заявления посла Китая во Франции по Украине только подливают масла в огонь…