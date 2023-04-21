Китайский министр также отметил, что Китай не намерен участвовать в большой конкуренции за власть. В то же время страна выступает против того, чтобы ограничивать международную торговлю.
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Глава МИД Китая высказался о войне в Украине
Цинь Ган, выступая на одном из форумов в Шанхае 21 апреля, заявил, что Китай стремится урегулировать "конфликт" в Украине и прийти к мирному решению. В то же время, он подчеркнул, что в отношения страны с Россией не имеет права вмешиваться ни одна страна мира.
Этот же нарратив повторил и спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Так, на одном из брифингов он сделал замечание представителю прессы, который попросил его прокомментировать слова министра финансов США Джанет Йеллен о "безграничном" партнерстве Китая с Россией.
Позиция Китая в войне России против Украины
- Недавно МИД Китая рассказал о политике Пекина относительно отношений с Россией и войны в Украине. КНР будет развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство с Россией и продолжить работу с международным сообществом для поиска политического урегулирования "кризиса в Украине".
- Президент Китая Си Цзиньпин 22 марта решил наведаться в Москву, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Эта поездка состоялась через несколько дней после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России.
- Китай 24 февраля обнародовал "мирный план" для Украины и России. В документе КНР есть 12 пунктов. Китай в частности призывает уважать суверенитет всех стран, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Также там предлагают отказаться от "менталитета холодной войны" и прекратить "односторонние санкции".