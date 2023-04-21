Китайський міністр також зауважив, що Китай не має наміру брати участь у великій конкуренції за владу. Натомість країна виступає проти того, щоб обмежувати міжнародну торгівлю.
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Голова МЗС Китаю висловився про війну в Україні
Цінь Ґан, виступаючи на одному з форумів у Шанхаї 21 квітня, заявив, що Китай прагне врегулювати "конфлікт" в Україні та дійти до мирного рішення. Водночас він підкреслив, що у відносини країни з Росією не має права втручатися жодна країна світу.
Цей же ж наратив повторив і речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь. Так, на одному з брифінгів він зробив зауваження представнику преси, який попросив його прокоментувати слова міністра фінансів США Джанет Єллен про "безмежне" партнерство Китаю з Росією.
Позиція Китаю у війні Росії проти України
- Нещодавно МЗС Китаю розповіли про політику Пекіна щодо відносин з Росією та війни в Україні. КНР розвиватиме взаємовигідне стратегічне партнерство з Росією і продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою для пошуку політичного врегулювання "кризи в Україні".
- Президент Китаю Сі Цзіньпін 22 березня вирішив навідатись в Москву, аби зустрітись з диктатором Владіміром Путіним. Ця поїздка відбулась за декілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії.
- Китай 24 лютого оприлюднив "мирний план" для України та Росії. У документі КНР є 12 пунктів. Китай, зокрема, закликає поважати суверенітет всіх країн, припинити воєнні дії та сісти за стіл перемов. Також там пропонують відмовитися від "менталітету холодної війни" і припинити "односторонні санкції".