Про це 24 Каналу розповів дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015 – 2019), голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий. За його словами, Китаю вигідно використовувати Росію, а Росії вигідні подібні зустрічі з керівництвом КНР.

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Росія "на колінах" перед Китаєм

Глава Міністерства оборони Китаю Лі Шанфу 17 квітня зустрівся з міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу. Цей закордонним візит є першим для новообраного китайського міністра. Вони могли обговорювати деталі військової співпраці та спільних навчань.

Для Китаю ухвалення рішення про передачу Росії військово-технічної допомоги в середньостроковій перспективі поставило б керівництво КНР під удар,

– наголосив Валерій Чалий.

Крім того, Пекін, маючи можливість м'якої сили та економічної експансії, останнім часом ламає свої підходи та демонструє все більше силу у військовому плані.

"Мені здається, що вони дивно діють, маючи такий великий успіх і отримуючи від Росії ресурси за безцінь. Фактично Росія падає на коліна перед Китаєм, і вони при цьому так різко підіймають ставки в протидії Сполученим Штатам", – зазначив дипломат.

За його словами, Китаю зараз вигідно використовувати Росію.

Валерій Чалий про зустріч китайського та російського міністрів оборони: дивіться відео

Зближення Росії та Китаю

Колишній Надзвичайний і Повноважний посол України у США зауважив, що все ж не варто недооцінювати зустріч Лі Шанфу та Сєргєя Шойгу. Зокрема, для Росії важливі подібні візити, аби показати світу, що Пекін готовий йти на розмову з Кремлем.

Я оцінив би зближення Китаю та Росії як реальне, тобто небезпечне. Дивімося правді в очі, зближення є. Їхні інтереси збігаються у багатьох речах, принаймні Китай не приховує, що він підсилює свої військові можливості для того, щоб повертати під свій контроль Тайвань,

– зазначив Валерій Чалий.

В цьому плані роль агресивної Росії поки грає на руку Китаю. Але мінус у тому, що Росія не змогла реалізувати цілі щодо захоплення всієї України. Це для Пекіну слабка позиція, яка ставить багато питань щодо його можливостей.

"Світ дивиться: якщо Росія змогла тут, то чому Китай не зможе там. Водночас своєю американською позицією Китай шантажує подібними зустрічами (Лі Шанфу та Шойгу – 24 Канал) Сполучені Штати. Не думаю, що зрештою це спрацює", – наголосив дипломат.

Китай може використати розвал Росії

У випадку, якщо Росія після поразки у війні розвалиться, Китай не лише візьме під контроль економічні (як це уже відбувається), але й безпекові території Росії. Інакше це буде створювати загрози і для нього самого.

В контексті нерозповсюдження ядерної зброї, звісно, краще, щоб її контролювала одна країна. Для Китаю ядерна зброя Росії – це серйозний фактор. Тобто фактично це єдина можливість стримування Китаю Росією,

– зазначив Чалий.

У всьому іншому інтереси двох країн збігаються, зокрема у створенні антиамериканської коаліції. Втім варто наголосити, що Китай – це країна, яка формує свою позицію десятиліттями. Різка її зміна зараз може свідчити про певні проблеми розвитку Китаю в економічному плані. Їм також може не вистачати технологій.

Остаточна позиція Китаю щодо Росії буде зрозуміла після завершення війни в Україні. Поки, на думку дипломата, ведуться певні тактичні дії Пекіну з використання слабкої позиції Москви.

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