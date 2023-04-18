Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019), председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый. По его словам, Китаю выгодно использовать Россию, а России выгодны подобные встречи с руководством КНР.
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Россия "на коленях" перед Китаем
Глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу 17 апреля встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Этот зарубежный визит является первым для новоизбранного китайского министра. Они могли обсуждать детали военного сотрудничества и совместных учений.
Для Китая принятие решения о передаче России военно-технической помощи в среднесрочной перспективе поставило бы руководство КНР под удар,
– подчеркнул Валерий Чалый.
Кроме того, Пекин, обладая мягкой силой и экономической экспансией, в последнее время ломает свои подходы и демонстрирует все больше силу в военном плане.
"Мне кажется, что они странно действуют, имея столь большой успех и получая от России ресурсы за бесценок. Фактически Россия падает на колени перед Китаем, и они при этом так резко поднимают ставки в противодействии Соединенным Штатам", – отметил дипломат.
По его словам, Китаю сейчас выгодно использовать Россию.
Валерий Чалый о встрече китайского и российского министров обороны: смотрите видео
Сближение России и Китая
Бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США отметил, что все же не стоит недооценивать встречу Ли Шанфу и Сергея Шойгу. В частности, для России важны подобные визиты, чтобы показать миру, что Пекин готов идти на разговор с Кремлем.
Я бы оценил сближение Китая и России как реальное, то есть опасное. Смотрим в глаза, сближение есть. Их интересы совпадают во многих вещах, по крайней мере, Китай не скрывает, что он усиливает свои военные возможности для того, чтобы возвращать под свой контроль Тайвань,
– отметил Валерий Чалый.
В этом отношении роль агрессивной России пока играет на руку Китаю. Но минус в том, что Россия не смогла реализовать цели по захвату всей Украины. Это для Пекина слабая позиция, которая задает много вопросов относительно его возможностей.
"Мир смотрит: если Россия смогла здесь, то почему Китай не сможет там. В то же время, своей американской позицией Китай шантажирует подобными встречами (Ли Шанфу и Шойгу – 24 Канал) Соединенные Штаты. Не думаю, что в конце концов это сработает", – подчеркнул дипломат.
Китай может использовать развал России
В случае, если Россия после поражения в войне развалится, Китай не только возьмет под контроль экономические (как это уже происходит), но и территории России. Иначе это будет создавать угрозы и для него самого.
В контексте нераспространения ядерного оружия, конечно, лучше, чтобы его контролировала одна страна. Для Китая ядерное оружие России – это серьезный фактор. То есть фактически это единственная возможность сдерживания Китая Россией,
– отметил Чалый.
Во всем остальном интересы двух стран совпадают, в том числе в создании антиамериканской коалиции. Впрочем, стоит отметить, что Китай – это страна, которая формирует свою позицию десятилетиями. Резкое ее изменение сейчас может свидетельствовать об определенных проблемах развития Китая в экономическом плане. Им тоже может не хватать технологий.
Окончательная позиция Китая по отношению к России будет ясна после завершения войны в Украине. Пока, по мнению дипломата, ведутся определенные тактические действия Пекина по использованию слабой позиции Москвы.
Визит Ли Шанфу в Россию: что известно
- Новый министр обороны КНР Ли Шанфу 17 апреля начал свой четырехдневный визит в Россию. После встречи с Владимиром Путиным они объявили об усилении военного сотрудничества. Шанфу также провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Шойгой.
- Путин заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта был "очень продуктивным", а отношения между Россией и Китаем развиваются хорошо во всех сферах, включая военную.
- Важно заметить, что приезд Ли Шанфу проходил на фоне военных учений Тихоокеанского флота России Он проведет ракетные стрельбы в водах, которые Япония считает своими. Учитывая, что Пекин открыто заявил о подготовке к войне с Тайванем, Путин хочет продемонстрировать, что в вероятном конфликте будет на стороне Китая.