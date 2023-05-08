Такую позицию они озвучили ведущему американскому изданию. По словам европейских и американских чиновников, призывы к миру звучат все чаще из-за опасений Запада по поводу невозможности поддержки Украины во время долгой войны.
Смотрите также Россияне не удержат оборону, когда ВСУ активизируют действия, – военный обозреватель
В игру вступает Китай
Усадить Россию за стол переговоров может Китай. Такой вариант станет определенным сдвигом в мышлении представителей Запада, особенно США, которые критически воспринимают идею привлечения Пекина к мирной инициативе из-за его близости к Москве.
Этот подход основывается на точке зрения невозможности ни одной из сторон войны бороться бесконечно. Готовность Пекина играть роль в международных мирных переговорах должна быть проверена,
– отметили авторы статьи.
Что говорят о переговорах в США и ЕС
- Большинство опрошенных WSJ чиновников по-прежнему не уверены в готовности России вести переговоры о прекращении огня при президенте Владимире Путине.
- Заинтересованность Штатов в переговорах, по словам собеседников, сближает их с частью европейских стран, желающих окончания полномасштабной войны или хотя бы снижения ее интенсивности.
- Европейские чиновники и главные представители Совета нацбезопасности Соединенных Штатов поддерживают идею мирных переговоров. Госдеп и ЦРУ перед дипломатическими инициативами хотят увидеть, как происходит наступление ВСУ.
А бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS News сказал, что до конца года между Украиной и Россией возможны "реальные переговоры". По его мнению, они станут возможны благодаря Китаю.
Почему на Западе склоняются к переговорам
Толчок к переговорам происходит на фоне опасений, что западные союзники не смогут поддерживать Украину, если война зайдет в тупик. Как известно, основная проблема – это поставки боеприпасов, ведь западные промышленные мощности не в состоянии удовлетворить собственные потребности при поддержке ВСУ, отметили несколько официальных лиц и руководители предприятий ВПК.
Польша, страны Балтии и некоторые чиновники в Великобритании считают, что Украине нужно дать время, чтобы добиться успехов, даже если будущее наступление не изменит ситуацию на поле боя.
Интересно, что недавно издание The Washington Post писало об опасениях украинских чиновников относительно результатов контрнаступления, которые якобы "не оправдают надежд Запада". В то же время в нашем Минобороны заявили, что после контрнаступления ВСУ Россию ждет паника и крах.