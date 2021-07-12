Отношения между Пекином и Вашингтоном в настоящее время определяют мировую повестку дня, достигнув существенной степени напряжения на протяжении последних лет. В начале 1970-х все было далеко не так: коммунистический Китай находился в международной изоляции, рассорившись с Москвой. Штаты, выйдя на ракетный паритет с СССР, начали процесс разрядки отношений между сверхдержавами.

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И тут вдруг госсекретарь США Генри Киссинджер 9 – 11 июля 1971 года осуществляет тайный визит в Китай, известие о котором из уст американского президента Ричарда Никсона шокирует мир. Это событие определило не только новый этап отношений между США и Китаем, но и глобальную политику последующих десятилетий. Об этом визите, его последствиях и современном американо-китайском противостоянии далее в материале 24 канала.

Почему Китай был мировым аутсайдером

Главная заслуга в налаживании отношений между Китаем и США во время "Холодной войны" принадлежит стратегу, дипломату и гарвардскому ученому Генри Киссинджеру. Последний прошел путь от немецкого еврея-беженца до госсекретаря США.

В начале 1970-х годов ситуация в американо-китайских отношениях выглядела следующим образом. После захвата коммунистами власти в Китае в 1949 году Вашингтон не признавал Пекин. В то же время США оказывали военно-политическую поддержку Тайваню, куда переселились китайские националисты из партии Гоминьдан во главе с генералиссимусом Чан Кайши. Именно Тайвань или Республика Китай занимали китайское место в ООН и была постоянным членом Совета Безопасности.

В Вашингтоне видели разрыв между Москвой и Пекином, но пока что не знали каким образом использовать этот фактор в собственных геополитических интересах. Глава коммунистического Китая Мао Цзэдун тоже с 1969 года зондировал почву по восстановлению контактов со Штатами. Во время встречи с четырьмя маршалами, которые подготовили для Мао отчет, где указывалось, что для защиты от советской угрозы, Пекину следует искать пути улучшения отношений с Вашингтоном. Делалось сравнение с пактом Риббентропа – Молотова, когда Москва стала союзником нацистов по геополитическому прагматизму.

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Экономически Китай был изолирован от внешнего мира, экспортируя исключительно сырье. Но торговля и, что важно, ограниченное получение технологий происходило через британскую колонию Гонконг, которая входила в стерлинговую зону. Благодаря этому можно было обходить Бреттон-Вудскую систему, где доминировал американский доллар.

"Челночная дипломатия"

С приходом к власти в США Ричарда Никсона в 1968 году гарвардский профессор и внешнеполитический советник побежденного Нельсона Рокфеллера, Генри Киссинджер получает предложение от нового главы Белого дома стать советником по национальной безопасности. Особенности подходов Киссинджера в ведении дипломатии сводились к проведению переговоров между сторонами с помощью посредников на неформальном уровне. И лишь потом можно было рассчитывать на успех встречи между лидерами двух государств. В международную историю это вошло под термином "челночная дипломатия".

Об особенностях дипломатии времен "Холодной войны" смотрите в программе "Вспомнить все":



Нормализовав отношения с Китаем, стратег пытался усилить давление на Москву. Аналогичный подход с противоположной стороны сложился и у Мао, который стремился пойти на переговоры с американцами, но в то же время использовать фактор США для предотвращения нападения со стороны СССР.

История с визитом Киссинджера в Китай началась, как ни странно: с пинг-понга. Об этом эпизоде вы точно знаете из фильма "Форрест Гамп". В Японии проходил мировой турнир по настольному теннису и китайская команда использовала это как шанс для налаживания неформальных контактов с американцами, которые, правда, первыми пошли на контакт.



Реальное историческое событие вдохновило авторов голливудской классики / Фото – Paramount Pictures

После того, как в апреле 1971 года американская сборная по пинг-понгу посетила Китай, Никсон объявил о возможности получения китайцами американских виз и использовании Пекином долларов в качестве международной торговой валюты.

Но сам визит продумывался достаточно тщательно – искали страну-посредника для того, чтобы попасть в Поднебесную. Остановились, в конце концов на Пакистане, но Киссинджер рассматривал вариант с Францией, где его давний друг Жан Сентени имел связи в китайском посольстве в Париже, и Румынией.

Президент США Никсон договорился с президентом Пакистана Яхья Ханом об отправке послания в Китай о возможном визите американского посланника в Пекин. Ответ Пекина был следующим: они хотели обсудить "тему оставления китайских территорий под названием Тайвань".

Американцы в Пекине

После длительных согласований, утром 9 июля 1971 года в Исламабад прибывает самолет с Киссинджером и несколькими помощниками (Джон Холдридж, Уинстон Лорд, Ричард Смайзер) на борту. Там американцы пересели на новый самолет. Из-за жары, Киссинджер был вынужден сменить рубашку, однако из-за нехватки собственной сменной одежды взял ту, что ему предложили. И рубашка оказалась на несколько размеров больше.

Исторический визит в цвете – видео АР (просмотр на YouTube):



Вместе с тем, уже днем Киссинджер прибывает в Пекин, где встречается с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. Чжоу начал встречу приятным удивлением, что американцы не курят. В ответ Киссинджер заявил, что китайская цивилизация играла важную роль в мировой истории. "В течение прошлого века Вы были жертвами внешнего вмешательства", однако сегодня "мы вдвоем перелистываем новую страницу в наших историях" на "основе равенства и взаимоуважения".

Главный вопрос тогда на переговорах касался Тайваня. Чжоу заявлял, что США должны признать Китайскую Народную Республику как "единственное легитимное правительство Китая", а Тайвань – китайской провинцией. Киссинджер ответил на эти требования следующим образом: США выведут 2/3 американских войск с острова, как только будет урегулирована Вьетнамская война и не будут поддерживать так называемое Движение за независимость Тайваня. Тогда американский стратег заявлял об отсутствии поддержки формул "один Китай, один Тайвань" или "два Китая" и заверил, что Вашингтон уменьшит военную поддержку острова после налаживания американо-китайских отношений.

В результате Киссинджер и Чжоу получили персональное доверие, что способствовало восстановлению дипломатических отношений между государствами. В сентябре 1971 года еще раз совершит визит в Китай, а уже в феврале 1972 года Ричард Никсон станет первым американским президентом, который совершит официальный визит в Китай. А при Джимми Картере, 1 января 1979 года будут установлены уже полноценные дипломатические отношения между Вашингтоном и Пекином.

Реалии современной дипломатии:

Новая политика

Исследователь американо-китайских отношений, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Макар Таран считает результатами визита Киссинджера создание новой модели международного партнерства и введение Китая в ряды мировых государств.

"США в глобальной политике сформировали более сложную модель, в рамках которой предполагалось ситуационное стратегическое партнерство, где формат личных персонифицированных контактов (а не взаимодействие государственных и идеологических институтов) имел бы одно из решающих значений; фактически Вашингтон инициировал введение КНР в большую геополитическую игру (и это был первый этап, второй – при Клинтоне) и превратил международную субъектность Пекина в одну из ключевых; фактически он основал стратегический треугольник США – Китай – СССР (Россия), который функционирует и до сегодняшнего дня", – резюмирует Таран.

В конце 2019 года, отвечая на вопрос стэнфордского историка Нила Фергюсона о текущем состоянии американо-китайских отношений, почти столетний Киссинджер заявил, что "мы находимся в предгорье холодной войны". Дипломат также сказал, что по сравнению со слабой экономикой Советского Союза, Китай в настоящее время имеет стратегическое значение для США. И поэтому противостояние будет иметь ощутимые последствия.

США и Китай – современные отношения:

Нынешнюю ситуацию вокруг Китая и США историк Макар Таран рассматривает как сочетание ограниченного сотрудничества рядом с локализованным уровнем конфликта между государствами. К тому же стоит понимать современные высказывания ветерана американской стратегии Генри Киссинджера как попытку возврата к модели, созданной им самим 50 лет назад, однако без учета нынешних геополитических реалий.

Трамповская философия фактически разрушала, как считал Киссинджер, тот позитивный формат всеобщего взаимодействия с Пекином, который, как он считал, все-таки делал Китай конструктивным и предсказуемым,

– считает исследователь международных отношений Макар Таран.

И добавил: "Опыт Киссинджера должен быть переоценен с точки зрения новейших тенденций, ведь Китай особенно при Си Цзиньпине явно вышел за рамки понятия партнера, превратившись в мягкого оппонента. Ситуацию в американо-китайских отношениях сейчас я бы охарактеризовал через формулу "контролируемый конфликт – ограниченное сотрудничество".

Таким образом, понимание современных отношений между Вашингтоном и Пекином невозможно без осознания того, что ключевые решения принимаются лишь сочетанием дипломатии и силы.

Киссинджер снова в Китае:



Для Украины опыт Киссинджера может стать полезным для реализации переговоров по вооруженной агрессии России. Конечно, с учетом определенных оговорок, что сейчас Запад объявил Россию и Китай главными геополитическими вызовами, а для американского стратега они являются составляющими баланса международных отношений.