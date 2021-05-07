Почти 50% украинцев считают Вторую мировую следствием заговора Сталина и Гитлера
Примерно 48% украинцев считают, что Вторая мировая война началась в результате заговора Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Говорится о пакте Молотова – Риббентропа, целью которого было поделить сферы влияния в Европе.
В то же время с этим утверждением не согласны 29% украинцев. Еще 23% – не определились с ответом.
Заметьте День памяти и 9 мая: более 40% украинцев хотят отмечать обе даты
В западных, центральных и южных регионах с утверждением о совместной ответственности 2 диктаторов за трагедию Второй мировой войны соглашается наибольшее количество людей. В восточных областях – примерно одинаковое количество тех украинцев, которые соглашаются, и тех, которые не соглашаются.
Разные возрастные категории имеют разные взгляды
Среди украинцев от 18 до 29 лет с общей ответственностью Гитлера и Сталина соглашаются 50% опрошенных. Не согласны – 22%.
Разрыв между согласными и несогласными становится меньше с ростом возраста респондентов,
– говорится в сообщении.
Что украинцы думают о победе Советского Союза
- 46% опрошенных соглашаются, что Советский Союз не смог бы одержать победу без помощи Запада. В частности, союзников из антигитлеровской коалиции.
- 19% украинцев не согласны с этим утверждением;
- 35% людей – не могут дать однозначный ответ на вопрос.
Как украинцы трактуют День победы
- 25% украинцев считают, что День победы – это празднование победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне;
- 37% опрошенных называют этот день празднованием победы советского народа в "Великой Отечественной войне".
- 25% опрошенных не разделяют ни одну из приведенных формулировок.
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