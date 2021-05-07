Примерно 48% украинцев считают, что Вторая мировая война началась в результате заговора Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Говорится о пакте Молотова – Риббентропа, целью которого было поделить сферы влияния в Европе.

В то же время с этим утверждением не согласны 29% украинцев. Еще 23% – не определились с ответом.

Заметьте День памяти и 9 мая: более 40% украинцев хотят отмечать обе даты

В западных, центральных и южных регионах с утверждением о совместной ответственности 2 диктаторов за трагедию Второй мировой войны соглашается наибольшее количество людей. В восточных областях – примерно одинаковое количество тех украинцев, которые соглашаются, и тех, которые не соглашаются.

Разные возрастные категории имеют разные взгляды

Среди украинцев от 18 до 29 лет с общей ответственностью Гитлера и Сталина соглашаются 50% опрошенных. Не согласны – 22%.

Разрыв между согласными и несогласными становится меньше с ростом возраста респондентов,

– говорится в сообщении.

Что украинцы думают о победе Советского Союза

46% опрошенных соглашаются, что Советский Союз не смог бы одержать победу без помощи Запада. В частности, союзников из антигитлеровской коалиции.

19% украинцев не согласны с этим утверждением;

35% людей – не могут дать однозначный ответ на вопрос.

Как украинцы трактуют День победы

25% украинцев считают, что День победы – это празднование победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне;

37% опрошенных называют этот день празднованием победы советского народа в "Великой Отечественной войне".

25% опрошенных не разделяют ни одну из приведенных формулировок.

Обратите внимание! В Украине на законодательном уровне еще в 2015 году закрепили термин "Вторая мировая война 1939-1945 годов". Его ввели на смену пропагандистского советского термина "Великая Отечественная война".