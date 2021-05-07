Майже 50% українців вважають Другу світову наслідком змови Сталіна і Гітлера
Приблизно 48% українців вважають, що Друга світова війна розпочалася внаслідок змови Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна. Мовиться про пакт Молотова – Ріббентропа, метою якого було поділити сфери впливу у Європі.
Водночас з цим твердженням не погоджуються 29% українців. Ще 23% – не визначилися з відповіддю.
Зауважте День пам'яті та 9 травня: понад 40% українців хочуть відзначати обидві дати
У західних, центральних та південних регіонах з твердженням про спільну відповідальність 2 диктаторів за трагедію Другої світової війни погоджується найбільша кількість людей. У східних областях – приблизно однакова кількість тих українців, які погоджуються, і тих, які не погоджуються.
Різні вікові категорії мають різні погляди
Серед українців від 18 до 29 років зі спільною відповідальністю Гітлера та Сталіна погоджуються 50% опитаних. Не погоджуються – 22%.
Розрив між згодними та незгодними стає меншим зі зростанням віку респондентів,
– мовиться у повідомленні.
Що українці думають про перемогу Радянського Союзу
- 46% опитаних погоджуються, що Радянський Союз не збіг би здобути перемогу без допомоги Заходу. Зокрема, союзник з Антигітлерівської коаліції.
- 19% українців не погоджуються з цим твердженням;
- 35% людей – не можуть дати однозначну відповідь на запитання.
Як українці трактують День перемоги
- 25% українців вважають, що День перемоги – це відзначення перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні;
- 37% опитуваних називають цей день відзначенням перемоги радянського народу у "Великій Вітчизняній війні".
- 25% опитуваних не поділяють жодне з наведених формулювань.
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