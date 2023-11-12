Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про вплив погодних умов на фронт. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Які плани в ЗСУ

Як пояснив спікер, наші захисники хочуть перервати канали постачання та логістичні сполучення передових та тилових позицій російських окупантів. З настанням сезонних холодів вони намагатимуться перебити ворожі ланцюжки, щоб "виморозити" загарбників з України.

Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди, дощів та морозів, ми їх виморозимо,

– сказав Фітьо.

Він також зауважив, що через початок дощів російська окупаційна армія буде рідше застосовувати авіацію та БпЛА.

Що кажуть експерти про російсько-українську війну