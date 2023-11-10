Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зауваживши, що Україні важливо насамперед звільнити територію Запорізької та Херсонської областей. Саме тому військове командування приділяє цим напрямкам багато уваги.

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Що може бути після звільнення Херсонської та Запорізької областей

Як наголосив Самусь, після цього утвориться два різних плацдарми – Донбас та Крим. А звільнення півострова може взагалі почати руйнівні процеси в самій Росії, наслідки яких можуть бути корисними для України.

Деокупація Криму може привести до того, що в Росії почнуться процеси, які допоможуть несподівано закінчити війну. Бо, умовно, російські війська самі вийдуть з Донбасу. Таку версію не варто відкидати. Хоча краще усвідомлювати, що може бути дуже складна операція зі звільнення Донбасу. Це – урбаністична зона, яка прилягає до Росії. В Криму це буде своя операція з блокадою, знищенням військової інфраструктури, а вже потім – наземною операцією,

– зазначив Самусь.

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Важливо, що звільнення Півдня дозволить прибрати відчуття екзистенційності цієї війни. Тоді загроза життєвої небезпеки для України стане меншою. І далі буде дещо легше.

Після звільнення Криму та Донбасу в певному сенсі війна буде закінчена. Чому в певному? Бо Росія не підпише капітуляцію, Кремль не впаде. Війна продовжиться, але іншими методами. Будуть ракетні удари, а ми відповідатимемо своїми. Треба розуміти, що ця війна може бути з нами надовго. Хоч і в різних іпостасях,

– зауважив Самусь.

Ситуація на фронті: коротко