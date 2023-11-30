Ведение боев на территории коксохимического завода и его обстрелы вражеской артиллерии могут спровоцировать техногенную катастрофу в регионе. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что украинские защитники держат оборону завода.

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Авдеевка определенным "клином" заходит на территорию, оккупированную врагом, и поэтому существует опасность окружения украинской группировки по флангам.

Именно на северном фланге расположен Авдеевский коксохимический завод. Цель россиян – зайти на территорию промзоны коксохима и использовать ее как укрепрайон или крепость.

"У россиян есть какие-то "успехи", они продвинулись на несколько сотен метров. На территории Авдеевского коксохима. Сейчас на входе в промзону, продолжаются бои. Наши войска сейчас там держат оборону ", – объяснил военный эксперт.

Кстати говоря. Британская разведка отмечает, что на Авдеевском направлении россияне с начала октября 2023 года продвинулись на 2 километра вперед. В разведке считают, что это, наверное, лучший результат российской армии с весны 2023 года.

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Существует угроза

В то же время, существует угроза техногенной катастрофы на заводе, ведь на коксохимическом производстве могут быть в большом количестве горючие материалы: уголь, кокс, прочие вещества. Поэтому находиться на территории такого производства в ходе боевых действий с использованием артиллерии очень опасно.

Я более чем уверен, что украинская артиллерия не будет стрелять по коксохиму, потому что вблизи Авдеевки расположен Донецк – город-миллионник, Ясиноватая. Если там что-нибудь пойдет не так и возникнет загрязнение, оно повлияет на огромный город,

– предположил Нарожный.

Все, что возможно на территории Авдеевского коксохима – бои между пехотными подразделениями.

"Если россияне будут контролировать коксохим, это ознает огромную угрозу для украинской группировки, находящееся в Авдеевке. Тогда возможно отрезание этого фланга и всей Авдеевки, потому что не будет возможности поставлять туда боеприпасы, а личный состав не сможет туда заходить. Это будет огромная угроза для защитников Авдеевки", – подчеркнул Павел Нарожный.

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