Новорічне звернення Володимира Путіна до росіян несподівано перетворилося на виступ про військові невдачі та економічні втрати. Це стало можливим завдяки втручанню українських хакерів, які зламали "Сибирский медведь" – одного з найбільших інтернет-провайдерів Росії, пише 24 Канал.

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Правда замість пропаганди

Від Саратова до Новосибірська, замість традиційного звернення, жителі семи регіонів стали свідками "відвертого виступу" диктатора.

Головним результатом хакерської атаки стало те, що Путін своїм ротом проартикулював реалії, які ховала пропаганда: шалені втрати російської армії, безглузді витрати на війну, провальну міграційну політику та інші невдачі Кремля.

"Якусь х**ню несе", – чути на відео коментар росіянки, що дивилася новорічне звернення свого президента й не підозрювала, у який спосіб його "змусили" говорити правду.

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Важливо, що відповідальність за це взяло на себе угрупування Blackjack. У телеграм-каналі українські хакери написали, що хотіли показати громадянам ворожої держави справжнє обличчя кремлівського ватажка.

Ми зламали сервер трансляції телебачення IPTV в Росії та показали правду народу, щоб кожен знав заради чого вмирають їхні діти та чоловіки, на що йдуть податки простих працівників і за які скрєпи переживає президент усієї Росії. Приємного перегляду!

Українські хакери "змусили" Путіна говорити правду в новорічному зверненні / Зображення з телеграм-каналу Blackjack

Додамо до цієї чудової новини, що декілька тижнів тому хакери з Blackjack помстилися Кремлю за кібератаку на "Київстар". Вони знищили технологічну інфраструктуру "Росводоканалу". Не виключено, що їх підтримували кіберфахівці зі Служби безпеки України.

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Крім того, українські хакери наприкінці листопада 2023 року зламали сайт міністерства праці та соціального захисту Росії. Внаслідок цього відповідні органи нашої держави отримали понад 100 терабайтів даних ворога для вивчення.