Губернатор регіону В'ячеслав Гладков написав, що саме дрони нібито пошкодили у регіоні. До речі, росіяни вранці заявили про масовану атаку та запевнили, що нібито вони "збили" 17 дронів.

Дивіться також Вибухнула величезна цистерна з бензином: дрони атакували нафтобазу у Калузькій області

Що відомо про наслідки атаки дронами на Бєлгородщині

Посіпака Путіна Гладков заявив, що нібито під атакою дрона опинилось село В'язове Краснояружського району Бєлгородщини.

Внаслідок вибуху постраждалих немає, пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку,

– сказав Гладков.

Він говорив, що нібито аварійні служби будуть ліквідовувати наслідки.

Що відомо про вибухову ніч у ворогів