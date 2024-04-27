Российские телеграмм-каналы пишут, что дроны-камикадзе поразили состав модулей управления и коррекции для авиабомб. Это произошло на военном аэродроме у станицы Кущевска Краснодарского края, передает 24 Канал.
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В сеть попало видео
На записи можно увидеть сгоревшие и поврежденные модули УМПК. Источники российских СМИ сообщают, что могли быть повреждены также самолеты, однако количество не уточняется.
Так же российские СМИ отмечают, что не уверены в подлинности видео.
Последствия атаки дронов: смотрите видео
Удар по аэродрому Кущевска
- Известно, среди прочего, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-34 противника. В целом авиабаза расположена в более чем 250 километрах от российско-украинской линии фронта.
- Спутниковые снимки ESA подтверждают присутствие самолетов Су-34 на аэродроме к моменту атаки. Несмотря на облачность, которая усложняет получение новых изображений, Радиолокационные данные указывают на наличие техники на площадке.
- Аэродром Кущевская известен как учебно-тренировочная база. там, кроме бомбардировщиков Су-34, могут базироваться другие типы самолетов, в частности, Су-27 и МиГ-29.
- Сам военный объект расположен юго-западнее одноименного населенного пункта Краснодарского края России. По данным 2010 года, в станице Кущевска проживало 28, 3 тысячи человек.