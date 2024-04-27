Російські телеграм-канали пишуть, що дрони-камікадзе уразили склад модулів управління та корекції для авіабомб. Це сталося на військовому аеродромі у станиці Кущівська Краснодарського краю, передає 24 Канал.
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У мережу потрапило відео
На запису можна побачити згорілі та пошкоджені модулі УМПК. Джерела російських ЗМІ повідомляють, що могли бути пошкоджені також літаки, однак кількість не уточнюють.
Так само російські ЗМІ наголошують, що не впевнені у достовірності відео.
Наслідки атаки дронів: дивіться відео
Удар по аеродрому Кущевська
- Відомо, з-поміж іншого, що на летовищі базувалися фронтові бомбардувальники Су-34 противника. Загалом авіабаза розташована за понад 250 кілометрів від російсько-української лінії фронту.
- Супутникові знімки ESA підтверджують присутність літаків Су-34 на аеродромі до моменту атаки. Попри хмарність, яка ускладнює отримання нових зображень, радіолокаційні дані вказують на наявність техніки на майданчику.
- Аеродром Кущевська відомий як навчально-тренувальна база. Там, крім бомбардувальників Су-34, можуть базуватися інші типи літаків, зокрема, Су-27 та МіГ-29.
- Сам військовий об'єкт розташований на південний захід від однойменного населеного пункту Краснодарського краю Росії. За даними 2010 року, в станиці Кущевська проживало 28,3 тисячі людей.