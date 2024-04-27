Російські телеграм-канали пишуть, що дрони-камікадзе уразили склад модулів управління та корекції для авіабомб. Це сталося на військовому аеродромі у станиці Кущівська Краснодарського краю, передає 24 Канал.

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У мережу потрапило відео

На запису можна побачити згорілі та пошкоджені модулі УМПК. Джерела російських ЗМІ повідомляють, що могли бути пошкоджені також літаки, однак кількість не уточнюють.

Так само російські ЗМІ наголошують, що не впевнені у достовірності відео.

Наслідки атаки дронів: дивіться відео

Удар по аеродрому Кущевська