Об этом пишет Defense Express, передает 24 Канал. Факт такого результативного удара является показателем реального состояния российской системы противовоздушной обороны.

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Что известно о количестве БпЛА

Минобороны РФ отчиталось о "перехвате" 121 украинского дрона, из которых только 20 якобы сбили над Рязанской областью. Однако, по данным местных СМИ, рязанский НПЗ атаковали 12 беспилотников.

Настоящее количество БпЛА неизвестно, поскольку единственным источником информации пока являются российские заявления. Но даже озвученное самим врагом количество украинских дронов довольно показательно.

И этого оказалось достаточным для результативного удара по нефтеперерабатывающему заводу, который имеет проектную мощность в 16-18 миллионов тонн в год и занимает 4-5 места среди всех российских НПЗ по мощности,

– пишут в Defense Express.

Почему ПВО должно было бы надежно защищать Рязань

Интересно, что НПЗ уже неоднократно становился мишенью для ударов в 2024 году и даже получил защиту от беспилотников – натянутые металлические тросы.

Рязань также должна была бы быть плотно прикрыта средствами ПВО, ведь там расположена известная авиабаза "Дягилево". На ней базируются дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также 360-й авиаремонтный завод, специализирующийся на ремонте Ту-22М3, Ту-95МС и Ил-76.

Более того, для удара по Рязани украинские дроны должны были пролететь над приграничными российскими областями, и даже по прямой траектории это около 470 километров.

Таким образом этот удар снова доказывает, что поражение даже критических объектов на территории России возможно результативно масштабировать,

– заключают в издании.

Напомним, ночью 18 января ГУР вместе с другими частями Сил обороны Украины атаковали российскую нефтебазу "8 Марта". Спутниковые снимки подтвердили повреждение по меньшей мере одной емкости с горюче-смазочными материалами. По словам местного губернатора, инцидент произошел лишь из-за падения обломков БпЛА.