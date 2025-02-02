Так, жителі Таганрога у роспабліках поскаржилися на потужні звуки вибухів, передає 24 Канал.

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Росію атакують дрони

У вечері у Ростовській області тамтешня ППО відкрила полювання за дронами. Монітори писали про перебування БпЛА над горезвісним Каменськ-Шахтинським, а такоє багатостраждальним Міллерово.

Зазначалося, зокрема, що у Міллерівському районі засобами протиповітряної оборони знищено один безпілотник.

Довідка: Україна неодноразово атакувала аеродром у Міллерово. Останні супутникові знімки свідчать, що там з'явилися нові позиції ППО.

Росіяни панічно повідомляють, що з боку окупованої Луганщини на Ростовщину, Бєлгородську і Саратовську області насуваються понад 60 дронів.

Близько 21:00 у Таганрозі пролунала серія вибухів, яку почуле все місто. Місцеві телеграм-канали заспокоюють, що то, мовляв, була робота ППО.

Від вибухів у Таганрозі виють автомобілі і трясуться вікна / Скриншот з мережі

До слова, у Москві ввечері 2 лютого спалахнула пожежа в ангарі, де можуть бути газові балони.