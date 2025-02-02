Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про пожежу у Москві

Зазначається, що в 7-му проїзді Мар'їного Гаю, що у Москві, палає ангар. Пожежа охопила територію у 300 квадратних метрів.

У Москві виникла велика пожежа: дивіться відео

Є інформація, що всередині ангару можуть перебувати газові балони. Очевидці повідомляють про вибухи, що лунають з приміщення. Інформації про постраждалих наразі находило.

Очевидці чують вибухи з ангару: дивіться відео

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До боротьби з вогнем залучили 53 пожежники та 14 одиниць техніки. Згодом до ангару підігнали пожежний вагон, у складі якого чотири цистерни зі 120 тоннами води і 4 тоннами піноутворювача.