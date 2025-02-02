Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно о пожаре в Москве

Отмечается, что в 7-м проезде Марьиного Гая, что в Москве, пылает ангар. Пожар охватил территорию в 300 квадратных метров.

В Москве возник крупный пожар: смотрите видео

Есть информация, что внутри ангара могут находиться газовые баллоны. Очевидцы сообщают о взрывах, раздающихся из помещения. Информации о пострадавших пока не было.

Очевидцы слышат взрывы из ангара: смотрите видео

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К борьбе с огнем привлекли 53 пожарных и 14 единиц техники. Впоследствии к ангару подогнали пожарный вагон, в составе которого четыре цистерны со 120 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя.