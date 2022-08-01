Об этом 1 августа сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил, что из села Староселье Бериславского района была попытка эвакуировать на микроавтобусе красного цвета семь человек.

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"Вблизи поселка Долговое из противотанковой управляемой ракеты оккупанты в упор расстреляли этот автобус", – сообщил Вилкул.

Два человека находятся в тяжелом состоянии

По словам Вилкула, двое гражданских из автобуса погибли. Пятерым людям удалось попасть в Кривой Рог. Это трое мужчин и 2 женщины. Вилкул подчеркнул, что среди них не было военных.

Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Все уже в больнице в Кривом Роге, им оказывают медицинскую помощь,

– сказал глава военной администрации.