Об этом 1 августа сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области. Известно, что попадания были в Зеленодольской и Грушевской общинах. Там повреждена железнодорожная инфраструктура.

К теме россияне перегруппировываются на Запорожском направлении и усиливаются на Криворожье

"В Грушевской общине из-за вражеского обстрела ракетой разбит железнодорожный путь. Движение по нем остановлено. Также повреждены электротрансформатор и электросеть. Людей не зацепило", – отметили в ГСЧС.

Добавили, что враги из реактивных систем залпового огня били около Зеленодольска. Там, к счастью, нет разрушений и пострадавших.

Обстрелы Днепропетровщины 1 августа

В ночь на 1 августа россияне атаковали Никопольский и Криворожский районы. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что по Марганцу и Красногригорьевской общине было более 60 обстрелов из "Градов". Оккупанты пытались попасть в дома людей, они ранили двух женщин.

Не исключено, что россия создаст ударные группы на Криворожском направлении, – ОК "Юг"

Глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко рассказал, какие цели были для россиян в Марганце. Речь идет о кафе "Шашлычный двор", предприятии ритуальных услуг, частных домах, гаражах, автомобилях, хозяйственных зданиях и детской кроватке. Кроме этого, оккупанты повредили коммуникации. Соответствующие службы устраняют последствия.

Обратите внимание – россияне стремятся истребить гражданских: смотрите видео