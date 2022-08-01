Об этом сообщили в своде командования "Юг". Там служащие доложили о ситуации в своей операционной зоне в течение суток 31 июля.

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ВСУ готовятся ко всему

По данным нашей военной разведки, там продолжается наращивание сил противника, чтобы избежать прорыва войск Украины. Однако в командование готовятся к разным вариантам развития событий.

Там ведь могут начать формировать ударные группировки, которые будут пытаться прорвать уже нашу линию обороны. "Обстановка в нашей операционной зоне сложная и динамичная в развитии, но находится под контролем сил обороны", — подчеркнули в командовании "Юг".

Вероятно, формировать группировки могут на оккупированной части Херсонской области. Именно оттуда обстреливают Криворожский район и сам Кривой Рог. Последний раз там нанесли удар по агрофирме 28 июля. Тогда атаку совершили системами реактивного залпового огня "Ураган".

Детальнее о ситуации в южных областях: смотрите видео

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