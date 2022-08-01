Про це повідомили в у зведенні командування "Південь". Там службовці доповіли про ситуацію у своїй операційній зоні протягом доби 31 липня.

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ЗСУ готуються до всього

За даними нашої військової розвідки наразі там триває нарощування сил противника, щоб уникнути прориву військ України. Однак у командуванні готуються до різних варіантів розвитку подій.

Адже там можуть почати формувати ударні угруповання, які будуть намагатися прорвати вже нашу лінію оборони. "Обстановка в нашій операційній зоні складна й динамічна у розвитку, але перебуває під контролем сил оборони", – акцентували в командуванні "Південь".

Ймовірно, формувати угруповання можуть на окупованій частині Херсонщини. Саме звідти обстрілюють Криворізький район і самий Кривий Ріг. Останній раз там завдали удару по агрофірмі 28 липня. Тоді атаку здійснили системами реактивного залпового вогню "Ураган".

Детальніше про ситуацію в південних областях: дивіться відео

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