росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. З "Ураганів" вони вдарили по агропідприємству у Широківській громаді, повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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Є жертви
На жаль, внаслідок обстрілу загинув 28-річний, ще двоє осіб зазнали поранення. Їх госпіталізували до лікарні, стан – середньої тяжкості.
На місці обстрілу спалахнула пожежа. Лукашук розповів, що зайнялась суха трава на площі 4 гектарів, однак рятувальники вже все загасили.
Обстрілювали й інші громади
- Крім того, росіяни вдарили по околицях Новосеменівки, що в Апостолівській громаді. Минулось без жертв та руйнувань.
- Під обстріл потрапили і прикордонні території Зеленодольської ТГ. Теж без постраждалих.
- Ворог обстріляв поля у Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Теж виникла пожежа на площі близько 10 гектарів.
В інших районах Дніпропетровської області вдень було спокійно.
Обстріли інших регіонів
- Ніч та ранок 28 липня були неспокійні у багатьох регіонах. Зокрема, 5 ракет прилетіли у Вишгородський район Київської області.
- росіяни вдарили по Миколаєву. Вони пошкодили заклади освіти та житлові будинки. Школа фактично зруйнована. Поранення дістав охоронець закладу.
- російські вбивці атакували і Чернігівську область.
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