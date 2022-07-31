Об этом после жутких обстрелов Днепропетровщины заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил: большинство украинцев сейчас героически трудятся на победу, однако есть люди, которые подло помогают оккупантам.

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Предатели сдают врагу позиции ВСУ, – Вилкул

Они получают кровавые деньги, а за это сдают дислокацию и перемещение подразделений Вооруженных Сил Украины. Сообщают размещение складов, корректируют огонь оккупантов. Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это – не люди,

– написал Вилкул.

Глава ЦВА отметил: спецслужбы активно разыскивают таких лиц и находят их, однако лучше объединить усилия. Для жителей Кривого Рога разработали горячую линию – 067-563-02-63 по любому из мессенджеров, еще есть электронная почта: krviddil.ssu@gmail.com.

Обратите внимание! Вилкул просит сообщать фамилию, имя человека, проявляющего заинтересованность к местам дислокации, перемещению подразделений ВСУ. Это касается и корректировщиков огня. Лучше, если адрес и телефон.

Следует предоставить описание событий и фактов

Кроме этого, нужно дать подробное описание события или фактов. Лучшим доказательством будет фото или видео.

Я гарантирую, что, если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен,

– пообещал Вилкул.

В случае агитаторов за "русский мир" – то за это неравнодушных граждан поблагодарят выплатой в 10 тысяч гривен.

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Похожая инициатива была и в Николаеве: коротко

В Николаевской ОВА решили эффективно противодействовать врагу.

Виталий Ким сообщил, что за информацию о людях, корректирующих вражеский огонь по региону, будут выплачивать 100 долларов.

Для этого производят специальный механизм. Ким уточнил – пока эта инициатива касается только Николаевщины.

Смотрите в видео – тяжелая ночь на Днепропетровщине 31 июля: