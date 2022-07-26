В очереди – около 5000 человек

В таких сложных условиях, находясь в очереди, умерли 5 человек. Известно, что троих из них постиг инсульт, а еще одну женщину – инфаркт. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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По его словам, в очереди перед блокпостом собралось около тысячи автомобилей или же ориентировочно 5000 человек. Четверть из них – это дети, а также немало пожилых людей. Проблема заключается в том, что оккупанты пропускают лишь то количество автомобилей, которое считают нужным.

Они формируют колонны по 10 автомобилей, переписывают номера машин, все паспортные данные водителей и пассажиров, обыскивают все, забирают вещи. Ясно, что берут деньги из тех, кто хочет проехать, средняя такса – это 1000 гривен за одного пассажира,

– рассказал журналист.

Следовательно, люди проводят в очереди по 4 – 5 дней. Тамошняя местность – не лесистая. Люди ищут какие-то деревья и посадки, чтобы хоть как-то спрятаться от солнца.

По словам корреспондента, огласка о ситуации в Васильевке, вызванной в последние дни, несколько помогла. Если обычно россияне пропускали через блокпост до 1500 человек в сутки, то, по информации военной администрации, за последние сутки смогли проехать 1942 человека, 512 из них – дети.

Пытаются эвакуироваться и жители Херсона

Он отметил, что в очереди прибавилось автомобилей, потому что в Запорожье едут и жители временно оккупированной Херсонщины. Они могут проехать до Васильевки по левому берегу Днепра – по трассе Харьков – Симферополь.

Следовательно, около трети тех, кто уже смог уехать, – это херсонцы. На территории Запорожья создали хаб для того, чтобы принимать жителей Херсона и распределять их для дальнейшей эвакуации. Кроме того, там есть и приют, где 300, а впоследствии 400 приехавших из Херсонской области смогут переночевать. В организации этих мер помогает ООН.

Несмотря на некоторое улучшение ситуации, желающих уехать гораздо больше, чем россияне пропускают. Пропустить всех одновременно они, конечно, не захотят, поскольку стоящие в Васильевке люди для них определенный "живым щитом". Так они оберегают от обстрелов находящиеся там русские войска.

Кроме того, для кафиров блокпост в Васильевке – это мощный бизнес. Ведь чтобы проехать, нужно заплатить, а чтобы проехать быстро – заплатить больше. Так они собирают большие деньги для себя и своего руководства.

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