Причиной эвакуации является предстоящая "трудная зима". Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Обратите внимание Верещук объяснила, что препятствует эвакуации украинцев из Херсона

Почему жителей Херсонской области просят выехать

Эвакуируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага,
– призвала Верещук.

По словам министра, если нет возможности эвакуироваться, люди должны связаться с представителями ОВА. В настоящее время из региона уже выехали около 50% населения.

Какая ситуация в Херсонской области

Как рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, ситуация в регионе очень напряженная.

"Люди ждут деоккупацию. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", – сказал Янушевич.

По его словам, в Херсонской области не работает почта. Оккупанты срывают терминалы в магазинах, чтобы люди не могли рассчитываться гривной. Также в области нет украинского интернета и телевидения.

В настоящее время эвакуации ожидают более 20 000 жителей Херсонской области.

Эвакуация украинцев из опасных регионов: главные новости

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