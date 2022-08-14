Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко переконаний, що до цього часу вдасться звільнити від російських загарбників принаймні правий берег Херсонщини. Про це він сказав в ефірі 24 каналу. Інші експерти припускають, що є мінімум три варіанти подій на Півдні України.

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До кінця 2022 року я бачу звільнення щонайменше правобережної частини Херсонщини. Це як мінімум,

– сказав Коваленко.

І додав, що ми зараз можемо бачити, як у цьому регіоні, м'яко кажучи, окупанти почуваються не дуже добре:

у них там немає достатньо стабільної оборони;

вони постійно перебувають під вогневим ураженням Збройних Сил України.

Вирішальні дії ЗСУ

"ЗСУ дуже добре розуміють, що зараз є можливість, щоб саме на правому березі Херсонщини здійснити наступальні дії, які стануть вирішальними", – додав експерт.

І пояснив, що це дозволить не лише деокупувати територію України, але й вийти до природного кордону з тимчасово окупованою частиною України – до Дніпра. Тоді в окупантів не буде можливості активно наступати.

"Тоді ми зможемо гасити росіян в тилу й звільнити значну частину наших ресурсів", – додав Коваленко.

Коваленко про те, чого чекати до кінця 2022 та вирішальний бій: дивіться відео

Деокупація Херсона

Генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що Херсон звільнять найближчим часом. Він закликав місцевих чекати.

Херсонський депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань для 24 каналу розповів, що Україні насамперед необхідно зруйнувати плани росіян щодо "референдуму". Тобто у вересні зайти в Херсон і звільняти правобережжя.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович теж відповів на питання, коли Україна може деокупувати Херсон. За його словами, є шанс, що це може трапитися вже за два місяці, тобто посередині жовтня.

Ситуація на Півдні: останні новини

Бійці ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат окупантам. Зокрема, 13 серпня на Півдні вони знищили купу ворожої техніки та опорні пункти росіян.

На Херсонщині вночі 14 серпня вкотре пролунали вибухи. Ймовірно, бійці Збройних Сил України знову поцілили по Антонівському мосту.

Тим часом російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні українські міста. Зокрема, 13 серпня вони знову вдарили по Миколаєву.

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