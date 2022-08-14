Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Він вважає, що на нас попереду чекає досить тривала й виснажлива війна.
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Які варіанти розвитку подій на Півдні
Грабський зазначив, що є три можливі варіанти розвитку подальших подій на Півдні України. Перший – противник перейде в наступ, але це вже стає малоймовірним, з огляду на активні дії українських захисників. Другий – ЗСУ можуть перейти в наступ, якщо складуться так обставини. Але існує ще й третій варіант.
І ми, і противник піднімаємо ставки у цій грі. І ми можемо прийти до такої ситуації, коли обидві сторони, вибачте, скажуть "пас",
– заявив військовий експерт.
Тобто, пояснив він, ми перейдемо до оборони, тому що у нас ще не буде сил та засобів для здійснення широкомасштабного наступу. А противник уже не буде мати можливості здійснювати такі наступальні дії.
Грабський про три можливі варіанти подій на Півдні: дивіться відео
"Наступ є надзвичайно складною роботою"
Грабський зауважив, що саме з цього виходять західні експерти, коли говорять про вірогідність того, що ми не зможемо відбити всі наші території.
Власне, здається трохи нереальним, щоб ми змогли відбити наші території впродовж наступних 3 – 6 місяців,
– сказав військовий експерт.
Адже, зауважив він, усі ми спостерігали, в якій кількості та якості російське угруповання проходило ці кілометри землі. А наступ у той же самий бік є надзвичайно складною роботою.
Це і надзвичайно велика напруженість сил та засобів, і висока концентрація сил та засобів, і постійне переміщення й динаміка бойових дій абсолютно різна,
– наголосив він.
Тому, резюмував Грабський, треба усвідомлювати, що нас попереду чекає ще досить тривала та виснажлива війна.
Ситуація на Півдні: що відомо
- Бійці ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат окупантам. Зокрема, 13 серпня на Півдні вони знищили купу ворожої техніки та опорні пункти росіян.
- На Херсонщині вночі 14 серпня вкотре пролунали вибухи. Ймовірно, бійці Збройних Сил України знову поцілили по Антонівському мосту.
- Тим часом російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні українські міста. Зокрема, 13 серпня вони знову вдарили по Миколаєву.
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