Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Він вважає, що на нас попереду чекає досить тривала й виснажлива війна.

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Які варіанти розвитку подій на Півдні

Грабський зазначив, що є три можливі варіанти розвитку подальших подій на Півдні України. Перший – противник перейде в наступ, але це вже стає малоймовірним, з огляду на активні дії українських захисників. Другий – ЗСУ можуть перейти в наступ, якщо складуться так обставини. Але існує ще й третій варіант.

І ми, і противник піднімаємо ставки у цій грі. І ми можемо прийти до такої ситуації, коли обидві сторони, вибачте, скажуть "пас",
– заявив військовий експерт.

Тобто, пояснив він, ми перейдемо до оборони, тому що у нас ще не буде сил та засобів для здійснення широкомасштабного наступу. А противник уже не буде мати можливості здійснювати такі наступальні дії.

Грабський про три можливі варіанти подій на Півдні: дивіться відео

"Наступ є надзвичайно складною роботою"

Грабський зауважив, що саме з цього виходять західні експерти, коли говорять про вірогідність того, що ми не зможемо відбити всі наші території.

Власне, здається трохи нереальним, щоб ми змогли відбити наші території впродовж наступних 3 – 6 місяців,
– сказав військовий експерт.

Адже, зауважив він, усі ми спостерігали, в якій кількості та якості російське угруповання проходило ці кілометри землі. А наступ у той же самий бік є надзвичайно складною роботою.

Це і надзвичайно велика напруженість сил та засобів, і висока концентрація сил та засобів, і постійне переміщення й динаміка бойових дій абсолютно різна,
– наголосив він.

Тому, резюмував Грабський, треба усвідомлювати, що нас попереду чекає ще досить тривала та виснажлива війна.

Ситуація на Півдні: що відомо

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