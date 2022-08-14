Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Он считает, что нас впереди ждет достаточно продолжительная и изнурительная война.

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Какие варианты развития событий на Юге

Грабский отметил, что есть три возможных варианта развития дальнейших событий на Юге Украины. Первый – противник перейдет в наступление, но это уже становится маловероятным, учитывая активные действия украинских защитников. Второй – ВСУ могут перейти в наступление, если так сложатся обстоятельства. Но есть еще и третий вариант.

И мы, и противник поднимаем ставки в этой игре. И мы можем прийти к такой ситуации, когда обе стороны, извините, скажут "пасс",

– заявил военный эксперт.

То есть, объяснил он, мы перейдем к обороне, потому что у нас еще не будет сил и средств для широкомасштабного наступления. А противник уже не будет иметь возможности совершать такие наступательные действия.

Грабский о трех возможных вариантах событий на Юге: смотрите видео

"Наступление является чрезвычайно сложной работой"

Грабский заметил, что именно из этого исходят западные эксперты, когда говорят о вероятности того, что мы не сможем отбить все наши территории.

Собственно, кажется немного нереальным, чтобы мы смогли отбить наши территории в течение следующих 3 – 6 месяцев,

– сказал военный эксперт.

Ведь, заметил он, все мы наблюдали, в каком количестве и качестве российская группировка проходила эти километры земли. А наступление в ту же сторону является чрезвычайно сложной работой.

Это и чрезвычайно большая напряженность сил и средств, и высокая концентрация сил и средств, и постоянное перемещение и динамика боевых действий совершенно разная,

– подчеркнул он.

Поэтому, резюмировал Грабский, надо отдавать себе отчет, что нас впереди ждет еще достаточно длительная и изнурительная война.

Обратите внимание! В американском Институте изучения войны заявили, что на Херсонщине больше нет мостов через Днепр, по которым россияне могут перебрасывать технику или оружие. Ведь Каховский был последним мостом, которым враги могли пользоваться.

Ситуация на Юге: что известно

Бойцы ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери оккупантам. В частности, 13 августа на Юге они уничтожили груду вражеской техники и опорные пункты россиян.

На Херсонщине ночью 14 августа в очередной раз прогремели взрывы. Вероятно, бойцы Вооруженных Сил Украины снова попали по Антоновскому мосту.

Тем временем российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные украинские города. В частности, 13 августа они снова ударили по Николаеву.

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