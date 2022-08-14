Об этом рассказали в Оперативном командовании "Юг". Защитники отметили, что ситуация на южнобугском направлении остается сложной, но контролируемой.
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Оккупанты обстреляли жилые дома и порт в Николаеве
В ОК "Юг" рассказали, что захватчики продолжают вести боевые действия из занимаемых рубежей обороны. Россияне предпочитают взаимодействовать дистанционно – ракетно-артиллерийскими обстрелами и авиационными ударами.
Оккупанты 13 августа решились на отчаянную попытку силами двух десантно-штурмовых отделений провести штурм в направлении Лозового. Однако успеха эта вражеская операция не имела. Кроме этого, россияне нанесли 5 авиационных ударов по позициям ВСУ на линии столкновения. К счастью, атака прошла без потерь.
Уже к вечеру оккупанты выпустили 3 реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" по портовой инфраструктуре Николаева. Вражеские обстрелы также прошли без потерь.
Через час россияне ударили по жилым кварталам и промышленным объектам города шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч".
Повреждения получили несколько зданий, ранения получило один гражданский,
– сообщили в ОК "Юг".
Также вдоль админграницы Херсонщины и Днепропетровщины оккупанты били из тяжелой ствольной артиллерии 152 калибра по Кошевому и Новогригоревскому. В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям. Потерь и разрушений, к счастью, не зафиксировали.
Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":
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