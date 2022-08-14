Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что к этому времени удастся освободить от российских захватчиков хотя бы правый берег Херсонщины. Об этом он сказал в эфире 24 канала. Другие эксперты предполагают, что есть минимум три варианта событий на Юге Украины.

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До конца 2022 года я вижу освобождение по крайней мере правобережной части Херсонщины. Это как минимум,

– сказал Коваленко.

И добавил, что мы сейчас можем видеть, как в этом регионе, мягко говоря, оккупанты чувствуют себя не очень хорошо:

у них там нет достаточно стабильной обороны;

они постоянно находятся под огневым поражением Вооруженных Сил Украины.

Решающие действия ВСУ

"ВСУ очень хорошо понимают, что сейчас есть возможность, чтобы именно на правом берегу Херсона осуществить наступательные действия, которые станут решающими", – добавил эксперт.

И объяснил, что это позволит не только деоккупировать территорию Украины, но и выйти к природной границе с временно оккупированной частью Украины – к Днепру. Тогда у оккупантов не будет возможности активно наступать.

"Тогда мы сможем гасить россиян в тылу и освободить значительную часть наших ресурсов", – добавил Коваленко.

Деоккупация Херсона

Генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что Херсон освободят в ближайшее время. Он призвал местных ждать.

Херсонский депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань для 24 канала рассказал, что Украине, прежде всего, необходимо разрушить планы россиян относительно "референдума". То есть в сентябре зайти в Херсон и освобождать правобережье.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович тоже ответил на вопрос, когда Украина может деоккупировать Херсон. По его словам, есть шанс, что это может случиться уже через два месяца, то есть в средине октября.

Ситуация на Юге: последние новости

Бойцы ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери оккупантам. В частности, 13 августа на Юге они уничтожили кучу вражеской техники и опорные пункты россиян.

На Херсонщине ночью 14 августа в очередной раз прогремели взрывы. Вероятно, бойцы Вооруженных Сил Украины снова попали по Антоновскому мосту.

Тем временем российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные украинские города. В частности, 13 августа они снова ударили по Николаеву.

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