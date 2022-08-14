Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военной территориальной обороны Сергей Хлань. Он подтвердил информацию о том, что российские офицеры уже начали перебираться на левобережье Херсонщины.
К теме До конца 2022 года вижу освобождение по крайней мере правого берега Херсонщины, – обозреватель
"россияне готовятся покинуть Херсон"
По словам Хланя, на правом берегу Днепра могут остаться обычные солдаты. Но и они не задержатся там надолго.
"российские солдаты вообще могут остаться без ничего. Я думаю, что они скоро сами будут убегать", – сказал депутат Херсонского облсовета.
Он добавил, что украинская авиация методично уничтожает вражеские склады с боеприпасами и посольством. Также благодаря точным ударам ВСУ повреждены транспортные артерии, которые могли бы помочь оккупантам пополнить свои запасы на правом берегу Днепра.
Следующие 2 недели будут решающими. У оккупантов просто не будет боекомплектов и банально не будет продовольствия. Я думаю, россияне рассматривают полный отход с правобережья. То есть готовятся покинуть Херсон и правобережную часть Херсонщины,
– подчеркнул Хлань.
Как оккупанты срывают злобу на гражданских
В то же время такие планы россиян вызывают беспокойство, ведь оккупанты могут пытаться "отыграться" на местном населении за свои поражения.
Прошлой ночью оккупанты проводили серию ночных обысков. Они врывались в квартиры людей, даже выехавших. Многих людей задержали и продолжают задерживать,
– рассказал Хлань.
Он добавил, что российские захватчики пытаются найти херсонских партизан, которые очень активизировались в последние месяцы.
"Партизанское движение разрушает многие планы оккупантов, в частности, по проведению так называемых референдумов и выдаче российских паспортов. Партизаны проводят разъяснительную работу, несмотря на большую опасность", – отметил депутат Херсонского облсовета.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Ночью 14 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту на оккупированной Херсонщине. Как рассказали в ОК "Юг", военные решили окончательно закрепить за мостом статус "непроездного".
- Жителей Херсонщины призвали эвакуироваться из области. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что эвакуация нужна для того, чтобы спасти жителей региона "от холодов и врага".
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