Про це 24 каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу. Він додав, що немає жодних моментів, які свідчили б про спроби наступу у бік Кривого Рогу.

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стягують живу силу до лінії зіткнення

До Кривого Рогу перебралися багато людей з села Ольгине, що на півночі Херсонщини. Вони мають можливість раз або два рази на тиждень зв'язатися з тими, хто лишився, тому повідомляють про ситуацію в селі.

За останні 3 тижні дуже помітно збільшилась чисельність живої сили. Водночас кількість військової техніки не змінилась,

– зауважив кореспондент.

російські військові стягують нові резерви з Берислава на північ Херсонської області, ближче до лінії зіткнення. Водночас військовою технікою угрупування не забезпечують.

росіяни вдень ховаються в погребах місцевих

Нові підрозділи окупантів, які прибули на Херсонщину для підкріплення війська, намагаються вдень не лишати свої укриття. У цей час на вулиці можуть перебувати не більше ніж 10 солдатів російської армії.

Вони всі сидять в погребах, в будинках місцевих мешканців,

– розповів кореспондент.

окупанти виходять з будинків, коли настає вечір. Це зумовлено тим, що вдень дуже активно працює українська розвідка, зокрема аеророзвідка. Тому, щоб не видати свої позиції ворог переховується.

Збройні Сили України відстежують всі переміщення живої сили та військової техніки окупантів, як вдень, так і вночі. Наші бійці контролюють ситуацію, адже забезпечені тепловізорами й приладами нічного бачення.

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