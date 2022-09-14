Герои ВСУ продолжают освобождать украинскую землю. Самойленко рассказал подробности о ситуации на фронте.
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Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости от самого областного центра. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию и город Херсон, это известная Чернобаевка,
– заявил он.
По словам главы Херсонского облсовета, 13 сентября прогремели взрывы на Карантинном острове на территории Херсона. Герои ВСУ ювелирно попали в место, где проживали оккупанты.
Что говорили в Институте изучения войны
Институт изучения войны сообщил еще 13 сентября, что россиян могли скрыться из Киселевки. Сергей Хлань заявил, что за Киселевкой – пост и сразу известная Чернобаевка.
Потери врага
По состоянию на 14 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 53 650 оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить:
- Танков – 2 180 (+5 за прошедшие сутки) единиц;
- боевых бронированных машин – 4665 (+3) единиц;
- артиллерийских систем – 1290 (+11) единиц;
- РСЗО – 311 единиц;
- средств ПВО – 167 (+2) единиц;
- самолетов – 246 (+2) единицы;
- вертолетов – 215 единиц (+2).
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