На этом сделали акцент в Институте по изучению войны. В своем свежем отчете аналитики отметили, что успешное контрнаступление ВСУ заставляет врага безумно паниковать.

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оккупанты требуют немедленных "референдумов"

Как отмечают составители отчета, муртады из Донецкой и Луганской области требуют немедленно провести "референдум" . Они делают это не просто так, ведь фактическое признание этих областей по территории России буквально развяжет ей руки. Мол, тогда Украина нападет на страну-агрессорку, так что можно будет объявить полномасштабную войну. Но есть одно "но": в кремле это могли сделать давно, но так и не отважились.

Что касается "референдумов", то эту идею поддерживают кремлевские пропагандисты. Да, целая маргарита Симоньян считает, что их однозначно нужно провести. Мол, стоит повторить "крымский сценарий". Она, собственно, и подтвердила тот факт, что России было бы выгодно это сделать, чтобы противостоять контрнаступлению. Единственная поправка на то, что скоро никому будет воевать.

Аналитики отметили, что подходящий подход не последователен. Хотя бы потому, что всю Донецкую и Луганскую области кафиры не контролируют. Так что если враг и аннексирует их, то часть Донбасса все равно держит под своим контролем Украина.

"Хлопок" в Крыму показал немощность россии

Согласно соображениям аналитиков достаточно обратить внимание на реакцию на взрывы в Крыму. Хотя россия признала его своим, наносить ответные удары за "хлопок" на полуострове она не стала. Поэтому остается открытый вопрос: решится ли Путин открыто заявить о противостоянии НАТО. Если так, то будет ли у него достаточно сил?

В то же время следует понимать, что частичная аннексия может сыграть врагу на руку. Не исключено, что российское руководство уже не знает, как остановить продвижение ВСУ через реку Оскол в Луганской области. Так что "референдумы" позволят вербовать дополнительные силы как с России, так и с территорий, захваченных от 24 февраля 2022 года.

Врагу очень важно провести такого рода мобилизацию. Она позволит восполнить разбитые и деморализованные подразделения. Ибо каким бы значительным ни было войско врага, на фронте побеждает стратегия, а не количество.

Марионетки путина на Донбассе могли не просто так заговорить о немедленных "референдумах". Таким образом, они стремятся сохранить территорию, которую захватили еще с 2014 года. А это значит, что в этот раз они безумно боятся того, что потеряют власть.

Что же касается Юга, то там все гораздо сложнее. Псевдореферендума там и не пахнет, хотя и постоянно происходят какие-то там подготовки. Сами же гауляйтеры по 100 раз передвигают даты. В частности, это связано с тем, что местное население не только оказывает яростное сопротивление. Оно еще помогает уничтожать врагов изнутри. И делает это мастерски.

Заметим, что россияне уже используют безработных в Херсоне . Они будут работать в "избирательных комиссиях". Об этом рассказал активист Владимир Молчанов. Он отметил, что некоторые люди могут вообще не знать, что они вписаны в списки. Хотя следует понимать, что они содержат также и настоящих коллаборантов, поддерживающих оккупационный режим.

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